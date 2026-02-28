  1. Inicio
EE. UU. e Israel lanzan ofensiva con misiles y drones contra Irán

Medios oficiales de Irán reportaron explosiones en Teherán y en otras ciudades como Isfahán, Tabriz, Karaj, Qom, Kermanshah e Ilam.

  • Actualizado: 28 de febrero de 2026 a las 10:25
El Heraldo Videos