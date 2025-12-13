¿Impidió salvar a Selena? Las controversias que rodearon a Abraham Quintanilla

El fallecimiento de Abraham Quintanilla fue confirmado el 13 de diciembre por su hijo, Abraham “A.B.” Quintanilla III, mediante una publicación en redes sociales. El padre y mánager de Selena Quintanilla tenía 86 años.
El patriarca de la familia de artistas nació el 22 de febrero de 1939 en Corpus Christi, Texas. Durante años estuvo al frente de la carrera de su hija y del grupo Selena y Los Dinos, función que lo colocó en una posición central dentro del proyecto musical.
Con el paso del tiempo, su figura estuvo asociada a distintos episodios que trascendieron el ámbito artístico.
Uno de los más conocidos fue su oposición a la relación entre Selena y el guitarrista Chris Pérez, quien ingresó a la agrupación para sustituir al músico principal.
Tras conocer el vínculo sentimental, Quintanilla ordenó la salida de Pérez del grupo y prohibió el contacto con su hija. Posteriormente, la pareja contrajo matrimonio en Texas sin el consentimiento familiar.
Otro punto de debate surgió tras el asesinato de Selena en 1995.
La cantante fue trasladada al hospital Corpus Christi Memorial luego de recibir un disparo.
Años después, se difundió la versión de que Abraham Quintanilla habría impedido una transfusión de sangre por motivos religiosos.
Ante esas afirmaciones, Quintanilla ofreció su propia explicación en una entrevista, en la que rechazó esa versión y aseguró que la transfusión sí fue realizada.
“La realidad es que en el hospital, antes de que yo llegara sí le dieron sangre a Selena, el doctor le dio sangre, pero ella ya estaba muerta. Para cuando llegó al hospital ya estaba muerta. Se había vaciado de sangre de donde corrió. Nada le podía haber salvado”, comentó hace años.
También indicó que el tema de las transfusiones había sido discutido previamente en la familia, aunque reiteró que, en el caso de Selena, el procedimiento médico no tuvo efecto debido a que la artista llegó sin vida al centro hospitalario.
La muerte de Abraham Quintanilla pone fin a una figura clave en la historia de la reina del Tex-Mex, cuya actuación pública estuvo marcada por decisiones familiares y versiones contrapuestas sobre hechos ocurridos tras la muerte de la cantante.