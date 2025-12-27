Calles despejadas dan un respiro vial este fin de semana en el Distrito Central

Tegucigalpa, Honduras.- El Distrito Central amaneció este fin de semana con una circulación vehicular fluida en la mayoría de sus principales arterias, ofreciendo un respiro a los conductores acostumbrados al congestión diario en Tegucigalpa y Comayagüela.

Desde tempranas horas del día, las calles y bulevares presentaban un tránsito ligero, especialmente en zonas que durante la semana suelen registrar alta carga vehicular, como el centro de la capital y los accesos al anillo periférico.

En sectores del sur, como Lomas de Toncontín, la movilidad se mantiene despejada, permitiendo un desplazamiento continuo hacia el bulevar Fuerzas Armadas y otras rutas que conectan con Tegucigalpa.

En la salida al sur de Tegucigalpa se nota tráfico fluido y tranquilo que favorece a los conductores que vienen y van para los departamentos de Choluteca y Valle. Es de recordar que esta es una de las salidas con dolor de cabeza para los conductores.

En el centro de Tegucigalpa hay varias calles que permanecen con tránsito liviano y esto se debe a la festividad de Navidad y Año Nuevo, donde muchos hondureños se encuentran vacacionando fuera de la ciudad.