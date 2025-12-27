Calles despejadas dan un respiro vial este fin de semana en el Distrito Central

Tegucigalpa, Honduras.- El Distrito Central amaneció este fin de semana con una circulación vehicular fluida en la mayoría de sus principales arterias, ofreciendo un respiro a los conductores acostumbrados al congestión diario en Tegucigalpa y Comayagüela.
Desde tempranas horas del día, las calles y bulevares presentaban un tránsito ligero, especialmente en zonas que durante la semana suelen registrar alta carga vehicular, como el centro de la capital y los accesos al anillo periférico.
En sectores del sur, como Lomas de Toncontín, la movilidad se mantiene despejada, permitiendo un desplazamiento continuo hacia el bulevar Fuerzas Armadas y otras rutas que conectan con Tegucigalpa.
En la salida al sur de Tegucigalpa se nota tráfico fluido y tranquilo que favorece a los conductores que vienen y van para los departamentos de Choluteca y Valle. Es de recordar que esta es una de las salidas con dolor de cabeza para los conductores.
En el centro de Tegucigalpa hay varias calles que permanecen con tránsito liviano y esto se debe a la festividad de Navidad y Año Nuevo, donde muchos hondureños se encuentran vacacionando fuera de la ciudad.
En la salida hacia Olancho, específicamente en el sector de Cerro Grande, también refleja una notable reducción del tráfico, con calles despejadas y circulación constante, sin interrupciones significativas.
En el bulevar Suyapa y los accesos a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) se registró poco movimiento vehicular, debido a que los estudiantes se encuentran de vacaciones y sumado a la festividad decembrina.
Las rutas que conectan con la carretera del norte hacia San Pedro Sula mantienen un tránsito moderado, favoreciendo a quienes se desplazan a las ciudades y pueblos del norte de Honduras.
En Comayagüela, los sectores cercanos a los mercados Zonal Belén, San Isidro y Las Americanas, que por lo general registran tráfico pesado, también reportan una movilidad ordenada, sin reportes de embotellamientos ni incidentes viales.
La zona suroeste, en las inmediaciones de la represa Los Laureles, mostró una circulación tranquila, ideal para recorridos sin contratiempos. A pesar de que aquí se construye el paso elevado Papa Francisco, los vehículos transitan sin ningún problema.
La zona oriente de la capital hondureña se encuentra despejada, donde los conductores pueden circular libremente hacia Danlí y otras zonas del departamento de El Paraíso.
Es de recordar que para el pasado 24 de diciembre muchas personas salieron del Distrito Central a varios destinos del país para pasarla en familia, lo que permite un respiro para los que se quedan en la ciudad, para los que se quedan trabajando o haciendo turismo interno.