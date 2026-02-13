Hondureños gastan más en las loterías electrónicas que en consultas médicas

Tegucigalpa, Honduras.- La canasta de consumo del hondureño se amplió de 282 a 405 bienes y servicios.

Así lo revela el documento “Metodología: Índice de Precios al Consumidor Base diciembre 2025” publicado por el Banco Central de Honduras (BCH).

La metodología es utilizada para la construcción del IPC (Índice de Precios al Consumidor) y la de 2025 sustituye a la de 1999. Indica que de los 282 productos y servicios de la canasta de consumo se mantuvieron 192 y se incorporaron 213. Ese es el resultado de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2023-2024 y que se realizó en 8,746 núcleos familiares de los 18 departamentos del país.

Cada producto y servicio tiene una ponderación en el consumo del gasto de los hogares. En ese sentido uno de los hallazgos en la nueva metodología es el gasto que representan los juegos de azar en los hogares. Agrega que el BCH asignó a los juegos de azar una ponderación de 0.0609%, superando a servicios médicos como consultas de Oftalmología (0.0478) y de Cardiología (0.0442). También supera los gastos por comisiones de transferencias bancarias (0.0294), membresía por tarjetas de crédito (0.0387), filete de pescado (0.0489), leche deslactosada (0.0255), mango (0.0326), papaya (0.0296) y piña (0.0304), entre otros.