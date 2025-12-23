Capitalinos salen a varios destinos del país a festejar Navidad y Año Nuevo

Tegucigalpa,Honduras.- Miles de capitalinos han comenzado a movilizarse hacia distintos puntos del interior del país con motivo de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, aunque los transportistas manifiestan menos movimiento que el 2024, se observa un notable aumento de pasajeros en relacion a los días cotidianos en las principales terminales de buses de Tegucigalpa.

Desde tempranas horas, las cámaras de EL HERALDO realizaron un recorrido por las estaciones de transporte interurbano, donde se observó a familias abordandos las unidades con maletas, regalos y alimentos, con la esperanza de compartir la Nochebuena junto a sus seres queridos.

Y es que en este periodo de fiestas navideñas, cientos de capitalinos salen rumbo a distintas ciudades y pueblos del país para reencontrarse con sus seres queridos o simplemente disfrutar de unos días de descanso en sus comunidades de origen.

Representantes del sector transporte indicaron que por causa de la crisis política del país muchos ciudadanos se abstienen de viajar, pero que esperan que este 24 de diciembre aumente la afluencia de pasajeros, cuando muchos empleados inicien oficialmente su periodo de vacaciones.

Algunos viajeros manifestaron que solicitaron con anticipación sus días de descanso laboral para poder pasar tanto la Navidad como el Año Nuevo en familia, y tienen previsto regresar a la capital a partir del 2 de enero.