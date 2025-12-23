Capitalinos salen a varios destinos del país a festejar Navidad y Año Nuevo

Tegucigalpa,Honduras.- Miles de capitalinos han comenzado a movilizarse hacia distintos puntos del interior del país con motivo de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, aunque los transportistas manifiestan menos movimiento que el 2024, se observa un notable aumento de pasajeros en relacion a los días cotidianos en las principales terminales de buses de Tegucigalpa.
Desde tempranas horas, las cámaras de EL HERALDO realizaron un recorrido por las estaciones de transporte interurbano, donde se observó a familias abordandos las unidades con maletas, regalos y alimentos, con la esperanza de compartir la Nochebuena junto a sus seres queridos.
Y es que en este periodo de fiestas navideñas, cientos de capitalinos salen rumbo a distintas ciudades y pueblos del país para reencontrarse con sus seres queridos o simplemente disfrutar de unos días de descanso en sus comunidades de origen.
Representantes del sector transporte indicaron que por causa de la crisis política del país muchos ciudadanos se abstienen de viajar, pero que esperan que este 24 de diciembre aumente la afluencia de pasajeros, cuando muchos empleados inicien oficialmente su periodo de vacaciones.
Algunos viajeros manifestaron que solicitaron con anticipación sus días de descanso laboral para poder pasar tanto la Navidad como el Año Nuevo en familia, y tienen previsto regresar a la capital a partir del 2 de enero.
En ese contexto, la Secretaría de Gobernación y Justicia informó que el Gobierno de Honduras otorgará feriado a todos sus empleados los días miércoles 24, viernes 26 y miércoles 31 de diciembre de 2025, así como el viernes 2 de enero de 2026, con motivo de las festividades de fin de año.
De acuerdo con un comunicado oficial, la decisión responde a que el 25 de diciembre y el 1 de enero caen día jueves, lo que limita el tiempo para que las personas puedan reunirse y convivir con sus seres queridos, por lo que se concedieron días adicionales de descanso.
La Secretaría detalló que las labores en las instituciones del Estado se reanudarán el lunes 29 de diciembre de 2025 y el lunes 5 de enero de 2026, respectivamente, en los horarios habituales de atención al público, mientras se prevé que el retorno masivo de viajeros ocurra durante los primeros días del nuevo año.
Por su parte, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), informó que, conforme al artículo 339 del Código del Trabajo, los patronos están obligados a conceder y remunerar los días jueves 25 de diciembre de 2025 y jueves 1 de enero de 2026 como feriados nacionales.
De igual forma, señaló que el artículo 340 establece que, en caso de que el trabajador labore durante estos días, el empleador deberá pagar el tiempo trabajado con un recargo equivalente al doble del salario de la jornada ordinaria, según las horas laboradas.