Unidad de PolíticaLimpia suspende atención durante Navidad y fiestas de fin de año

Más de mil candidatos dejaron de presentar sus informes financieros ante la UFTF. Tendrán que enterarlos en el 2026

  • Actualizado: 23 de diciembre de 2025 a las 11:22
La Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF), conocida como Unidad de Política Limpia, tendrá sus días feriado en Navidad y fin de año.

Tegucigalpa, Honduras.- La Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF), como muchas otras instituciones centralizadas y descentralizadas del Estado, tomarán el respectivo asueto navideño y de fin de año, por lo que sus oficinas no estarán abiertas al público.

La también conocida como Unidad de Política Limpia, para efectos de que los sujetos obligados a hacer sus declaratorias de gastos de campaña, ciudadanía en general y a los medios de comunicación, informa que con motivo de las fiestas navideñas y de fin de año, se aplicarán varios días para descanso de su personal.

Para el caso, el cierre institucional se aplicará desde el 24 al 28 de diciembre, retornando a sus labores normales el 29 y 30 de diciembre.

A más de mil candidatos no les importó y no presentaron su informe de gastos ante la UFTF

Un segundo cese de actividades laborales se hará desde el 31 de diciembre hasta el 4 de enero 2026, regresando el 5 de enero del 2026, en los horarios habituales -por esta temporada electoral- de 8:00 de la mañana a las 8:00 de la noche.

Muchos faltistas

Durante los días de cierre, la UFTF no brindará atención administrativa, ni recepción de informes financieros de los candidatos que quedaron como faltistas y no cumplieron el plazo establecido en Ley-

Las labores se retomarán conforme al calendario y horario antes señalado, garantizando la continuidad de los procesos y el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la normativa vigente.

Hasta las 12:00 de la medianoche tienen plazo los políticos para presentar informes de gastos

Un total de 1,114 candidatos, es decir, el 47% de los sujetos obligados a presentar sus informes financieros de gastos de campaña para las elecciones generales de 2025, no cumplieron con ese requisito ante la UFTF.

De los más de 2,130 candidatos a elección popular, que participaron en la reciente jornada electoral, al menos 1,016 de ellos incumplieron en acreditar cuánto dinero utilizaron, de dónde lo obtuvieron y en qué invirtieron sus recursos económicos en su campaña electoral.

La mitad de candidatos no abrió cuenta bancaria para reportar gastos de campaña

