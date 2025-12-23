Unidad de PolíticaLimpia suspende atención durante Navidad y fiestas de fin de año

Tegucigalpa, Honduras.- La Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF), como muchas otras instituciones centralizadas y descentralizadas del Estado, tomarán el respectivo asueto navideño y de fin de año, por lo que sus oficinas no estarán abiertas al público.
La también conocida como Unidad de Política Limpia, para efectos de que los sujetos obligados a hacer sus declaratorias de gastos de campaña, ciudadanía en general y a los medios de comunicación, informa que con motivo de las fiestas navideñas y de fin de año, se aplicarán varios días para descanso de su personal.
Para el caso, el cierre institucional se aplicará desde el 24 al 28 de diciembre, retornando a sus labores normales el 29 y 30 de diciembre.
Un segundo cese de actividades laborales se hará desde el 31 de diciembre hasta el 4 de enero 2026, regresando el 5 de enero del 2026, en los horarios habituales -por esta temporada electoral- de 8:00 de la mañana a las 8:00 de la noche.
Muchos faltistas
Durante los días de cierre, la UFTF no brindará atención administrativa, ni recepción de informes financieros de los candidatos que quedaron como faltistas y no cumplieron el plazo establecido en Ley-
Las labores se retomarán conforme al calendario y horario antes señalado, garantizando la continuidad de los procesos y el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la normativa vigente.
Un total de 1,114 candidatos, es decir, el 47% de los sujetos obligados a presentar sus informes financieros de gastos de campaña para las elecciones generales de 2025, no cumplieron con ese requisito ante la UFTF.
De los más de 2,130 candidatos a elección popular, que participaron en la reciente jornada electoral, al menos 1,016 de ellos incumplieron en acreditar cuánto dinero utilizaron, de dónde lo obtuvieron y en qué invirtieron sus recursos económicos en su campaña electoral.