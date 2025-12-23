Unidad de PolíticaLimpia suspende atención durante Navidad y fiestas de fin de año

Tegucigalpa, Honduras.- La Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF), como muchas otras instituciones centralizadas y descentralizadas del Estado, tomarán el respectivo asueto navideño y de fin de año, por lo que sus oficinas no estarán abiertas al público.

La también conocida como Unidad de Política Limpia, para efectos de que los sujetos obligados a hacer sus declaratorias de gastos de campaña, ciudadanía en general y a los medios de comunicación, informa que con motivo de las fiestas navideñas y de fin de año, se aplicarán varios días para descanso de su personal.

Para el caso, el cierre institucional se aplicará desde el 24 al 28 de diciembre, retornando a sus labores normales el 29 y 30 de diciembre.