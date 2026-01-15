"Él ganó": imágenes de caótica protesta de colectivos de Libre en la salida a Olancho

La carretera que conduce hacia Olancho se convirtió en el escenario de pugna política este jueves 15 de enero, debido a que colectivos del partido Libertad y Refundación (Libre) instalaron un bloqueo total del paso vehicular con quema de llantas. A continuación algunas de las imágenes capturadas en el momento.
Los militantes se manifestaron bajo las exigencia de un recuento de votos para la alcaldía del Distrito Central, ya que están inconformes con la declaratoria del Consejo Nacional Electoral (CNE), tras las elecciones generales del pasado 30 de noviembre de 2025.
De acuerdo con el recuento del CNE, el actual edil capitalino, Jorge Aldana, quedó en segundo lugar, declarando como ganador al candidato del Partido Nacional, Juan Diego Zelaya.
Sin embargo, para las bases de Libre, "los números no cuadran", arguyendo que el conteo de votos quedó inconcluso por parte del CNE, y que por lo tanto "él (Aldana) ganó".
Como resultado de la manifestación que inició desde tempranas horas, el libre tránsito desapareció, dando paso a kilométricas filas de vehículos de carga pesada y de automovilistas que se dirigían hacia sus respectivos lugares de trabajo.
La paciencia de los afectados que transitaban por la zona se agotó pronto. El caos vial derivó confrontaciones verbales entre los militantes de Libre y los automovilistas. "A estos vagos hay que ponerlos en orden. A ellos seguramente les pagan por estar aquí", gritaban los conductores afectados.
La respuesta de los simpatizantes del partido oficialista no se hizo esperar. Lejos de ceder ante la presión reafirmaron que la protesta seguía. "No nos vamos a quitar de aquí, y si nos quitan nos vamos a tomar otro lado. No hay desalojo porque no contaron todos los votos del alcalde", sentenciaron.
No obstante, las autoridades arribaron al lugar del caos para dialogar con los manifestantes y aunque estos se negaron, los uniformados comenzaron a tratar de apagar llantas habilitando una vía.
Consecuentemente, llegó una tanqueta para desalojar a los manifestantes, quienes no tuvieron más remedio que dejar de impedir el paso.
En la calle que conduce hacia El Hatillo también se reportaron manifestaciones que mantuvieron bloqueado el paso vehicular por varias horas.
Y, aunque en ambas zonas se reportó el despeje del paso, los militantes de Libre amenazaron con seguir realizando manifestaciones hasta que haya un "voto por voto", postura alineada con sus líderes políticos que tras la declaratoria del CNE, se han empeñado en declarar "nulas" las elecciones.
De hecho, el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, junto a un reducido grupo de congresistas de Libre y una diputada del Partido liberal, aprobó un decreto que ordena al CNE un nuevo recuento de votos, disposición que fue sancionado por la presidenta Xiomara Castro, y que luego fue publicado en el diario oficial La Gaceta, a pocos días de la transición de gobierno, para el 27 de enero.