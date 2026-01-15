"Él ganó": imágenes de caótica protesta de colectivos de Libre en la salida a Olancho

De hecho, el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, junto a un reducido grupo de congresistas de Libre y una diputada del Partido liberal, aprobó un decreto que ordena al CNE un nuevo recuento de votos, disposición que fue sancionado por la presidenta Xiomara Castro, y que luego fue publicado en el diario oficial La Gaceta, a pocos días de la transición de gobierno, para el 27 de enero.