Colectivos de Libre bloquean carretera a Olancho y la CA-5; siguen pidiendo "voto por voto"

"Queremos que se respete el voto de los capitalinos ya que a Aldana, descaradamente Juan Diego le quiere quitar la alcaldía". "Todos sabemos que Aldana ganó contundentemente la capital y es lo que estamos exigiendo", manifestaron algunos de los manifestantes.

Tegucigalpa, Honduras.- Este lunes 19 de enero, colectivos de Libre se tomaron la carretera a Olancho y la CA-5 , exigiendo el "voto por voto" para Jorge Aldana, argumentando que no aceptan que Juan Diego Zelaya haya sido declarado por el CNE como el nuevo alcalde para la capital.

Como era de esperarse, el tráfico vehicular en la carretera se encuentra congestionado debido a la manifestación.

De forma paralela, en la CA-5 otros simpatizantes de Libre bloquearon el paso vehicular con quema de llantas y consignas bajo la misma exigencia y generando el mismo caos vial.

Los accesos que conducen a Santa Lucía y Valle de Ángeles también han sido tomados esta mañana por militantes de Libre, impidiendo el paso de vehículos.

En ese sentido, las autoridades policiales se apersonaron a ambos lugares para dialogar con los manifestantes, quienes aseguran que mantendrán las tomas de carretera hasta ser escuchados.