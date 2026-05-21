Ministerio Público confirma 19 muertos, hasta ahora, en masacre de Rigores

Tegucigalpa, Honduras.-El Ministerio Público confirmó la tarde de este jueves 21 de mayo la muerte de 19 personas en la masacre registrada en la aldea Rigores, de Trujillo, Colón. Así lo confirmó el portavoz del ente investigativo Yuri Mora, quien afirmó que en la zona se encuentran varios equipos forenses buscando los cuerpos, pues los familiares los llevaron para sus casas tras el hecho. Mora informó también que equipos forenses desplazados hasta la zona de Colón, cerca de Trujillo, ya realizan los levantamientos de las víctimas mortales registradas este jueves.

“Hay dos equipos que están trabajando en diferentes lugares; el primer equipo lleva ya el reconocimiento de 13 fallecidos y el segundo equipo lleva el conteo de 6 personas y de las que están haciendo el levantamiento de acuerdo a la ley que corresponde”, declaró Mora. El funcionario explicó que las autoridades aún definen el procedimiento que seguirá tras las autopsias correspondientes. “Según tenemos entendido, porque eso aún está por decidirse, una vez que a las personas se les haga la autopsia y se les dé el reconocimiento, creo que van a ser entregados a los familiares, no van a ser llevados hasta un centro de ciencias forenses, sino que ahí mismo van a ser entregados”, manifestó. Mora señaló que los equipos especializados continúan trabajando en la zona donde ocurrieron los hechos violentos.

Sangriento hecho enluta Rigores