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Fotógrafo de EL HERALDO, Emilio Flores, será homenajeado por la Alcaldía del Distrito Central

La Alcaldía Municipal del Distrito Central reconocerá a Emilio Flores, fotógrafo de EL HERALDO, con el Premio Dr. Henry D. Guilbert por su excelencia periodística

  • Actualizado: 21 de mayo de 2026 a las 14:58
Fotógrafo de EL HERALDO, Emilio Flores, será homenajeado por la Alcaldía del Distrito Central

Con más de una década en EL HERALDO, Emilio Flores ha documentado algunos de los momentos más impactantes de la historia reciente del país.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.-El fotógrafo de Diario EL HERALDO, Emilio Flores, será galardonado con el Premio Dr. Henry D. Guilbert, uno de los máximos reconocimientos entregados por la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) a destacados profesionales de la comunicación, en reconocimiento a su trayectoria en el fotoperiodismo.

Flores reaccionó con humildad al conocer la noticia, asegurando que el reconocimiento llegó de manera inesperada.

“La verdad me cayó de sorpresa, no me lo esperaba. Solo di gracias a Dios por este premio, en reconocimiento a todo mi trabajo y a mi trayectoria fotográfica. Solo me toca agradecerle a Dios y a las autoridades que me tomaron en cuenta para otorgarme este reconocimiento”, expresó.

A lo largo de su carrera, Flores ha documentado algunos de los momentos más complejos de Honduras, incluyendo la devastación provocada por las tormentas Eta e Iota, coberturas de sucesos, conflictos sociales, protestas, eventos deportivos y otros acontecimientos que han marcado la agenda nacional.

Una de sus imágenes más recordadas fue la cobertura de la muerte de la ambientalista Bertha Cáceres, trabajo fotográfico que también le mereció reconocimiento profesional.

La impactante fotografía de Emilio Flores sobre el crimen de Berta Cáceres marcó su trayectoria y se convirtió en una de las imágenes más emblemáticas de su carrera en el fotoperiodismo hondureño.

La impactante fotografía de Emilio Flores sobre el crimen de Berta Cáceres marcó su trayectoria y se convirtió en una de las imágenes más emblemáticas de su carrera en el fotoperiodismo hondureño.

 (Foto: Emilio Flores)

Desde 2010, Emilio Flores forma parte de EL HERALDO, donde ha consolidado su trayectoria en el periodismo visual y desarrolla actualmente su labor informativa.

En la misma ceremonia, la comuna capitalina otorgará el Premio “Celeo Murillo Soto”, máxima distinción periodística municipal, al comunicador José Francisco Zúniga, de HRN y Corporación Televicentro, por su compromiso con el periodismo responsable y su cercanía con la ciudadanía.

Asimismo, el Premio Óscar Asfura Marcos será entregado al camarógrafo José Oseguera, de HCH, mientras que el Premio al Medio Digital recaerá en Proceso Digital, representado por su directora Marlen Perdomo de Zelaya.

La AMDC destacó que estos reconocimientos exaltan la trayectoria, ética profesional y compromiso informativo de periodistas y medios de comunicación que contribuyen al fortalecimiento democrático y al derecho ciudadano a la información.

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Fernando Maldonado
Fernando Maldonado
Periodista

Periodista con 14 años de experiencia, ocho de ellos en EL HERALDO, especializado en temas de seguridad, narcotráfico y lucha contra la corrupción. Desde 2022, editor de Prensa General. Es especialista en periodismo judicial.

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