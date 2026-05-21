Fotógrafo de EL HERALDO, Emilio Flores, será homenajeado por la Alcaldía del Distrito Central

Tegucigalpa, Honduras.-El fotógrafo de Diario EL HERALDO, Emilio Flores, será galardonado con el Premio Dr. Henry D. Guilbert, uno de los máximos reconocimientos entregados por la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) a destacados profesionales de la comunicación, en reconocimiento a su trayectoria en el fotoperiodismo.

Flores reaccionó con humildad al conocer la noticia, asegurando que el reconocimiento llegó de manera inesperada.

“La verdad me cayó de sorpresa, no me lo esperaba. Solo di gracias a Dios por este premio, en reconocimiento a todo mi trabajo y a mi trayectoria fotográfica. Solo me toca agradecerle a Dios y a las autoridades que me tomaron en cuenta para otorgarme este reconocimiento”, expresó.

A lo largo de su carrera, Flores ha documentado algunos de los momentos más complejos de Honduras, incluyendo la devastación provocada por las tormentas Eta e Iota, coberturas de sucesos, conflictos sociales, protestas, eventos deportivos y otros acontecimientos que han marcado la agenda nacional.

Una de sus imágenes más recordadas fue la cobertura de la muerte de la ambientalista Bertha Cáceres, trabajo fotográfico que también le mereció reconocimiento profesional.