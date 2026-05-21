Alemania pide precaución a sus nacionales en Honduras tras masacres en Trujillo y Omoa

Tegucigalpa, Honduras.-La Embajada de Alemania en Honduras emitió una alerta dirigida a sus ciudadanos tras los hechos violentos registrados este jueves 21 de mayo en los municipios de Trujillo, Colón, y Corinto, Cortés, donde se reportaron dos masacres que dejaron múltiples víctimas mortales.

A través de sus redes sociales, la sede diplomática pidió a los ciudadanos alemanes mantener “una precaución especial” en estas zonas debido al deterioro de la situación de seguridad.

“En caso de emergencias, pueden contactar con nuestro servicio de guardia: +504 9990-2437”, señala el comunicado difundido por la embajada.