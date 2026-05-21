Alemania pide precaución a sus nacionales en Honduras tras masacres en Trujillo y Omoa

Tegucigalpa, Honduras.-La Embajada de Alemania en Honduras emitió una alerta dirigida a sus ciudadanos tras los hechos violentos registrados este jueves 21 de mayo en los municipios de Trujillo, Colón, y Corinto, Cortés, donde se reportaron dos masacres que dejaron múltiples víctimas mortales.
A través de sus redes sociales, la sede diplomática pidió a los ciudadanos alemanes mantener “una precaución especial” en estas zonas debido al deterioro de la situación de seguridad.
“En caso de emergencias, pueden contactar con nuestro servicio de guardia: +504 9990-2437”, señala el comunicado difundido por la embajada.
La advertencia surge luego de los ataques armados ocurridos en la comunidad de Rigores, en Trujillo, Colón, y otro hecho violento en Corinto, Omoa, Cortés, donde equipos forenses y autoridades continúan realizando levantamientos e investigaciones para esclarecer los crímenes.
De acuerdo con información preliminar brindada por Medicina Forense, en la zona de Colón se desplazaron dos equipos que trabajan en distintos puntos realizando el reconocimiento de las víctimas. Hasta ahora se han identificado a 19 víctimas, se espera que podrían ser más.
Por otro lado, en Trujillo, las autoridades confirmaron que murieron cinco agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas (Dipampco).
Las autoridades hondureñas mantienen bajo investigación ambos hechos, mientras crece la preocupación nacional e internacional por el incremento de hechos violentos registrados en el país.