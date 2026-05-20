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Nasry Asfura sobre incidente con El Salvador: "No pasó nada y todo está bien en nuestras relaciones"

El presidente Nasry Asfura afirmó que las relaciones con El Salvador continúan normales, pese al impasse con la ministra de Educación de ese país, Karla Trigueros

  • Actualizado: 20 de mayo de 2026 a las 17:29
Nasry Asfura sobre incidente con El Salvador: No pasó nada y todo está bien en nuestras relaciones

Nasry Asfura dejó en claro que la relación con El Salvador está bien y debe seguir por la misma línea.

Foto: Cortesía Casa de Gobierno

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente Nasry Asfura se refirió al incidente con la ministra de Educación de El Salvador, Karla Trigueros, quien en representación del gobierno de Nayib Bukele intentó entregar kits escolares en una zona fronteriza entre Honduras y El Salvador el 19 de mayo.

Trigueros llegó junto a una comitiva gubernamental para brindar la ayuda a niños en la zona "los bolsones", Nahuanterique, La Paz, Honduras.

Impiden ingreso de paquetes escolares para estudiantes salvadoreños en Honduras

La funcionaria afirmó que esta ayuda iba dirigida a niños con doble nacionalidad, pero desde el gobierno de Honduras se les negó el paso afirmando que se aplicó la normativa vigente sobre el ingreso de personal militar extranjero al territorio nacional.

Al respecto, el presidente Nasry Asfura indicó que "la persona que llegó del lado salvadoreño, muy educada, comprendió cuando nuestros soldados le explicaban el procedimiento y también nuestro soldado fue muy amable".

Pese a que Nayib Bukele no lo felicitó cuando ganó las elecciones, Asfura sostuvo que existe una buena relación con El Salvador: "No hay ningún incidente, no pasó nada y todo está bien en nuestras relaciones con El Salvador".

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Asfura añadió que "no hay nada de qué hablar o discutir, somos países hermanos que estamos para trabajar juntos y ver el futuro porque Centroamérica tiene que ser una región unida y fuerte".

Finalmente precisó que "somos vecinos, estamos a la par de todo y desde Panamá hasta Guatemala hay una hermandad centroamericana".

Eran 1,900 paquetes escolares los que se habían destinado por parte de El Salvador en 35 escuelas de la zona fronteriza entre Honduras y El Salvador, estos paquetes incluían laptops.

A través de sus redes, la Cancillería de Honduras explicó que, para el ingreso de un militar extranjero con su uniforme, como vestía Karla Trigueros, se requiere de una autorización previa por parte del Congreso Nacional (CN) o de coordinación diplomática formal.

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Julio Cruz
Julio Cruz
Periodista

Periodista desde 2012. Ha trabajado en televisión, radio y prensa escrita; además de desempeñarse como periodista deportivo. Redactor de contenidos en la fuentes de Casa Presidencial, Relaciones Exteriores, Embajadas acreditadas en Honduras y otras. Graduado en la UNAH.

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