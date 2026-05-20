Nasry Asfura sobre incidente con El Salvador: "No pasó nada y todo está bien en nuestras relaciones"

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente Nasry Asfura se refirió al incidente con la ministra de Educación de El Salvador, Karla Trigueros, quien en representación del gobierno de Nayib Bukele intentó entregar kits escolares en una zona fronteriza entre Honduras y El Salvador el 19 de mayo. Trigueros llegó junto a una comitiva gubernamental para brindar la ayuda a niños en la zona "los bolsones", Nahuanterique, La Paz, Honduras.

La funcionaria afirmó que esta ayuda iba dirigida a niños con doble nacionalidad, pero desde el gobierno de Honduras se les negó el paso afirmando que se aplicó la normativa vigente sobre el ingreso de personal militar extranjero al territorio nacional. Al respecto, el presidente Nasry Asfura indicó que "la persona que llegó del lado salvadoreño, muy educada, comprendió cuando nuestros soldados le explicaban el procedimiento y también nuestro soldado fue muy amable".

Pese a que Nayib Bukele no lo felicitó cuando ganó las elecciones, Asfura sostuvo que existe una buena relación con El Salvador: "No hay ningún incidente, no pasó nada y todo está bien en nuestras relaciones con El Salvador".