Constitución atribuye a las FFAA funciones que van más allá de emergencias y apoyo a Seguridad

Tegucigalpa, Honduras.- Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional, aseguró que las Fuerzas Armadas solo intervienen cuando se ha declarado un estado de emergencia o a solicitud de la Secretaría de Seguridad. "Constitucionalmente, (las Fuerzas Armadas) solo intervienen en dos procesos: cuando se declara estado de emergencia o cuando lo solicita la Secretaría de Seguridad", afirmó (desde el segundo 6).

No obstante, se trata de una verdad a medias. El análisis de los artículos 272 y 274 de la Constitución de la República muestra que las Fuerzas Armadas tienen un conjunto más amplio de funciones, que no se limita a esos dos escenarios. El artículo 272 establece funciones permanentes de las Fuerzas Armadas, como la defensa, el mantenimiento del orden público y el apoyo electoral. En tanto, el artículo 274 amplía su cooperación con otras instituciones del Estado en diversas áreas, más allá de lo señalado por Tomás Zambrano. Aunque la Policía Militar ya realiza labores de seguridad bajo su propia ley constitutiva, el decreto recientemente aprobado permitiría incorporar más elementos de otras ramas de las Fuerzas Armadas en tareas de apoyo a la Policía Nacional. Zambrano hizo la declaración en el marco de las reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal, aprobadas el lunes 18 de mayo. Estas reformas, además de tipificar a las maras y pandillas, establecen que las Fuerzas Armadas apoyarán el refuerzo de los operativos a nivel nacional. EH Verifica pidió comentarios a Zambrano sobre su aseveración, pero hasta el cierre de este fact-check no obtuvo respuesta.

Más funciones constitucionales

El artículo 272 de la Constitución establece que las Fuerzas Armadas son una institución nacional de carácter permanente, profesional, apolítica y no deliberante. Según ese precepto, su finalidad principal incluye la defensa de la integridad territorial y la soberanía de la República, así como el mantenimiento de la paz, el orden público y el respeto al imperio de la Constitución. El mismo artículo señala que las Fuerzas Armadas cooperarán con la Policía Nacional en la conservación del orden público. Esta disposición establece una función de cooperación en materia de seguridad interna que, de acuerdo con el texto constitucional citado, no está condicionada exclusivamente a la existencia de un estado de emergencia ni a una solicitud específica de la Secretaría de Seguridad. El artículo 272 también regula la participación de las Fuerzas Armadas en los procesos electorales. En estos casos, dispone su intervención en la custodia, transporte y vigilancia de los materiales electorales, así como en otros aspectos de seguridad del proceso, bajo disposición del presidente de la República y en coordinación con el órgano electoral correspondiente, en este caso el Consejo Nacional Electoral (CNE).

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