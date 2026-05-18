Acuerdo con FMI reconoce avances de Castro y medidas de Asfura, pese a lo que afirma Hugo Noé Pino

Tegucigalpa, Honduras.- Hugo Noé Pino, diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), afirmó que el reciente acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y las evaluaciones favorables emitidas en mayo de 2026 responden a los resultados económicos alcanzados durante el gobierno de Xiomara Castro. “Acuerdo con el FMI responde a resultados económicos alcanzados durante el gobierno de Xiomara Castro”, aseguró en X/Twitter.

No obstante, se trata de una verdad a medias porque omite contexto. El análisis del comunicado oficial del FMI, publicado el 11 de mayo de 2026, muestra que varias reformas evaluadas positivamente comenzaron durante el gobierno de Xiomara Castro, ya que el acuerdo fue firmado en 2023. Entre esas reformas figuran la disciplina fiscal, la reducción del déficit, los cambios en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), las medidas de transparencia, las modificaciones al sistema de subasta de divisas y la implementación del Sistema Único de Información del Sector Social (SUISS). Sin embargo, el FMI también reconoce acciones impulsadas por la nueva administración, entre ellas medidas para atraer inversión privada, el regreso de Honduras al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), nuevas actualizaciones al mecanismo de subasta de divisas, la reorganización de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y la aceleración de reformas estructurales pendientes. Ese contexto fue omitido por el congresista. EH Verifica consultó a Pino sobre su aseveración, pero, hasta el cierre de este fact-check, no se obtuvo respuesta.

Desde el gobierno de Castro

De acuerdo con el comunicado oficial publicado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) el 11 de mayo de 2026, Honduras alcanzó un acuerdo a nivel técnico para completar la cuarta y quinta revisión del programa bajo el Servicio Ampliado del Fondo (EFF, por sus siglas en inglés) y el Servicio de Crédito Ampliado (ECF, por sus siglas en inglés). Esto permite la continuidad del financiamiento internacional y abre la puerta a nuevos desembolsos para el país. El organismo destacó avances en metas fiscales, monetarias y estructurales, además de reconocer que el desempeño económico del programa ha sido sólido. Sin embargo, el mismo documento evidencia que parte de las reformas venían ejecutándose desde el gobierno de Xiomara Castro, mientras que otras fueron impulsadas o aceleradas posteriormente por la administración de Nasry Asfura. El programa con el FMI fue firmado originalmente en 2023, durante la administración de Castro. Desde entonces, Honduras asumió compromisos para reducir el déficit fiscal, fortalecer las reservas internacionales y ejecutar reformas estructurales. Entre las medidas que comenzaron durante ese gobierno figuran el propio acuerdo EFF/ECF firmado con el FMI, las metas de disciplina fiscal y la reducción del déficit público, que continuaron evaluándose en revisiones posteriores. El FMI también venía monitoreando reformas impulsadas en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), incluyendo la reducción de pérdidas, el saneamiento financiero y la separación funcional de las áreas de generación, transmisión y distribución eléctrica. Asimismo, durante la administración Castro se impulsaron medidas de transparencia y gobernanza exigidas por el organismo internacional. Entre ellas destacan la eliminación de fideicomisos, la implementación del registro de beneficiarios finales, la legislación antilavado y los preparativos para evaluaciones internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Otra parte importante de las reformas iniciadas en ese periodo fueron los cambios al mecanismo de subasta de divisas administrado por el Banco Central de Honduras (BCH), así como la creación e implementación del Sistema Único de Información del Sector Social (SUISS), utilizado para focalizar subsidios y ayudas sociales

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