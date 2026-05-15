Permanencia en el CNE puede interrumpirse por licencias y sustituciones, según Ley Electoral

Tegucigalpa, Honduras.- Mario Portillo, diputado del partido Libertad y Refundación (Libre), sostiene que los consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE) y los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) deben permanecer de manera continua en sus funciones durante el periodo para el cual fueron nombrados, el cual es de cinco años, de acuerdo a la Constitución. “Los (consejeros de) órganos electorales, Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral, tienen que estar de manera permanente, tienen una vigencia, una vez nombrados, hasta por cinco años” (sus declaraciones se pueden escuchar a partir del minuto 22:59 del siguiente video).

No obstante, una verdad a medias. Aunque la Constitución establece que ambos órganos se integran por un periodo de cinco años mediante elección del Congreso Nacional, la normativa electoral reformada en marzon 2026 introduce la posibilidad de licencias no remuneradas y sustituciones temporales para el cargo de consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE). Estas disposiciones permiten que los funcionarios se ausenten sin perder el cargo, por lo que el ejercicio de sus funciones no es necesariamente continuo durante todo el mandato, de acuerdo a la reforma más reciente.

Cinco años, según Constitución

El artículo 52 de la Constitución de la República establece que el CNE está integrado por tres consejeros propietarios y dos suplentes, electos por el Congreso Nacional mediante mayoría calificada de dos tercios de los diputados. Además, señala que estos son electos por un periodo de cinco años, pudiendo ser reelectos. “El Consejo Nacional Electoral está integrado por tres (3) consejeros propietarios y dos (2) consejeros suplentes, electos por mayoría calificada de al menos dos terceras partes de los votos de la totalidad de los diputados que integran el Congreso Nacional, electos por un período de cinco (5) años, pudiendo ser reelectos”, establece el artículo 52 de la Constitución. De forma similar, el artículo 54 dispone que el TJE está integrado por tres magistrados propietarios y dos suplentes, electos bajo el mismo mecanismo legislativo y por el mismo periodo de cinco años.

Reforma en ley habilita licencias