Hantavirus: el brote que la desinformación volvió política en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- El hantavirus no llegó oficialmente a Honduras como brote sanitario, pero sí entró al país como desinformación política, sanitaria y financiera. Tras el brote internacional vinculado al crucero MV Hondius, varios contenidos falsos adaptaron el tema al ecosistema hondureño para instalar narrativas de miedo, sospecha institucional y ataque partidario. El hantavirus es un virus zoonótico transmitido principalmente por roedores silvestres, asociado en América al síndrome cardiopulmonar por hantavirus, una enfermedad respiratoria grave que puede ser mortal y que no cuenta con vacuna ni tratamiento específico. La desinformación no circuló como una simple alarma médica. Circuló como un producto tropicalizado: usó al presidente Nasry Asfura, a diputados nacionalistas, al Congreso Nacional, a la ONU, al BCIE, a Pfizer y hasta supuestas compras millonarias para conectar una preocupación sanitaria global con los temas más sensibles para la audiencia hondureña: política, corrupción, préstamos, vacunas y uso de fondos públicos. El patrón fue claro. Los bulos tomaron un hecho real —el brote de hantavirus en un crucero— y lo mezclaron con elementos falsos o manipulados para hacerlo más cercano, más creíble y más viral en Honduras. Así ocurrió con la publicación manipulada que atribuyó a Asfura una supuesta frase sobre pedir préstamos a la ONU para preparar al país contra el hantavirus. El contenido partió de una publicación auténtica de la Presidencia de Honduras, difundida el 12 de mayo de 2026, pero alteró la cita original, que hablaba de inversión, empleo y Estado de derecho. Ese tipo de manipulación visual busca aprovechar la credibilidad de una pieza oficial para insertar una frase falsa. No inventa todo desde cero: toma una imagen real, conserva el rostro del presidente y modifica el mensaje para activar sospecha pública. Ese recurso hace que el usuario dude menos, porque reconoce el formato, la figura política y el contexto institucional.

La salud como excusa para hablar de dinero

La narrativa más repetida no fue médica, sino financiera. Los bulos no se limitaron a decir que había hantavirus en Honduras. Afirmaron que el gobierno pediría préstamos, compraría vacunas, declararía emergencias o recibiría fondos millonarios. Una publicación falsa aseguró que Honduras compró vacunas contra el hantavirus por siete millones de dólares mediante un préstamo del BCIE. Otra atribuyó al diputado Antonio Rivera Callejas una supuesta infección y una donación gubernamental de 10,000 millones de lempiras por su estado de salud. Una más sostuvo que la diputada Johana Bermúdez propuso declarar emergencia sanitaria y designar al empresario guatemalteco Axel López —quien fue quien vendió al Estado los hospitales móviles durante la pandemia en 2020— como proveedor único del Estado. En todos los casos, el hantavirus funcionó como gancho. El verdadero anzuelo fue otro: la sospecha de corrupción, discrecionalidad, compras públicas, endeudamiento o privilegios políticos. Esa mezcla resulta especialmente efectiva en Honduras, donde las audiencias reaccionan con rapidez ante contenidos que sugieren abuso de poder, préstamos internacionales o contratos estatales opacos. La desinformación entendió ese terreno y lo explotó. Por eso, los contenidos no se presentaron como rumores aislados de salud, sino como supuestas decisiones de funcionarios, proyectos legislativos, compras públicas o declaraciones presidenciales. De esa forma, un brote ocurrido fuera del país se convirtió en combustible para la conversación política nacional.

Cuentas falsas, vacunas inexistentes y figuras públicas