Presidente Asfura no dijo que pedirá préstamos a la ONU para preparar a Honduras para el hantavirus

Tegucigalpa, Honduras.- Es falsa una publicación que circula en redes sociales y atribuye al presidente Nasry Asfura una supuesta declaración en la que habría dicho que solicitará préstamos a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para que Honduras se prepare contra el hantavirus. El contenido fue manipulado a partir de una publicación original de las cuentas oficiales de redes sociales de la Presidencia de Honduras. En la cita original no se hace referencia al hantavirus ni a una orden para solicitar préstamos a la ONU. "Necesitamos solicitar prestamos a la ONU para prepararnos para el HANTAVIRUS", dice la cita en el arte de una publicación compartida decena de veces desde el 13 de mayo de 2026.

El hantavirus es una enfermedad viral transmitida principalmente por roedores silvestres y continúa siendo un problema de salud pública en varias regiones del mundo, especialmente en América Latina. A nivel internacional, se registró un brote de hantavirus vinculado al crucero MV Hondius, con al menos ocho casos confirmados y otros casos sospechosos bajo investigación. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), hasta el 13 de mayo de 2026 se notificaron ocho casos vinculados al buque: cinco confirmados y tres correspondientes a personas fallecidas o casos con desenlace fatal bajo investigación epidemiológica.

Arte manipulado