Granos básicos no vencen, pero sí se deterioran mal almacenados

Tegucigalpa, Honduras.- Omar González, exdirector del Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA), afirmó que "los granos básicos no se vencen" (desde el minuto 19:44).

No obstante, la aseveración es una verdad a medias porque omite contexto. Aunque técnicamente estos productos (como maíz, frijol o arroz) no tienen una fecha de caducidad estricta, como ocurre con los alimentos perecederos, González omitió que los granos sí pueden sufrir un deterioro progresivo, según las condiciones de almacenamiento. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y estudios de la Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (Dicta) de Honduras señalan que la humedad, los hongos, los insectos y los roedores pueden afectar progresivamente el grano cuando no se almacena en condiciones adecuadas. Además, normas del IHMA y controles fitosanitarios de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) evidencian que el maíz, el frijol y el arroz pueden perder calidad o dañarse con el tiempo, aunque no tengan una fecha de caducidad fija. EH Verifica pidió comentarios a González sobre su aseveración, pero hasta el cierre de esta edición no obtuvo respuesta.

No se vencen

En términos técnicos, los granos básicos como el maíz, el frijol o el arroz no tienen una fecha de caducidad estricta, como ocurre con los alimentos perecederos. Esto se debe a su bajo contenido de humedad, que limita el crecimiento inmediato de microorganismos y permite conservarlos durante largos periodos, siempre que se almacenen en condiciones adecuadas de temperatura, ventilación y hermeticidad. Según el manual de manejo poscosecha de la Organización de las Naciones Unidas para la FAO, durante el almacenamiento “la calidad del grano no se mejora; a lo sumo se mantiene”. Esto implica que los granos no mejoran con el tiempo y que su condición depende de la forma en que se conserven. El mismo informe advierte que las principales causas de pérdidas en granos almacenados son los hongos, los insectos y los roedores, especialmente cuando existe humedad elevada, lo que afecta directamente su calidad y disponibilidad para el consumo. La calidad del grano puede degradarse progresivamente si las condiciones de almacenamiento no son óptimas. Por ejemplo, la humedad favorece el desarrollo de hongos, mientras que insectos como el gorgojo y la presencia de roedores contribuyen a la pérdida de peso, calidad nutricional y características físicas del producto.

Dependen del almacenamiento