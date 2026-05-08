La diputada Johana Bermúdez no ha planteado declarar emergencia sanitaria por el hantavirus

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales una publicación que asegura que Johana Bermúdez, diputada de la bancada del Partido Nacional, propuso declarar una emergencia sanitaria en Honduras por la supuesta llegada del hantavirus al país. La publicación también atribuye a la parlamentaria una presunta solicitud para que, dentro de esa supuesta declaratoria de emergencia, el empresario guatemalteco Axel López sea designado como único proveedor del Estado. Sin embargo, esta información es falsa. EH Verifica no encontró registros en las cuentas oficiales del Congreso Nacional ni en los canales oficiales de Bermúdez que respalden la existencia de esa iniciativa. Además, Johana Bermúdez confirmó a EH Verifica que no realizó esa solicitud. “Proyecto Johana Bermúdez: solicito se declare emergencia sanitaria en ante la llegada del Hantavirus a Honduras. Así mismo, declarar a Axel López como proveedor único del estado”, dice textualmente la entrada de una publicación de X visualizada más de 2,000 veces desde el 8 de mayo de 2026.

El hantavirus es una enfermedad viral transmitida principalmente por roedores silvestres y continúa siendo un problema de salud pública en varias regiones del mundo, especialmente en América Latina. El virus volvió a generar atención internacional tras la detección de casos asociados a un brote reciente en un crucero que operó en el Atlántico Sur. Pese a esos contagios, la Organización Mundial de la Salud (OMS) señaló que el riesgo de propagación global es bajo, debido a que la transmisión del hantavirus entre personas es limitada y, por lo general, requiere contacto cercano y prolongado. Autoridades sanitarias internacionales confirmaron infecciones y algunas muertes vinculadas al evento, lo que activó protocolos de vigilancia epidemiológica, rastreo de contactos y medidas de control en los países involucrados.

Propuesta falsa

Una búsqueda en Google con las palabras clave “Johana Bermúdez + propuesta + declarar emergencia + hantavirus + Honduras” no arrojó resultados en medios de comunicación confiables ni en fuentes oficiales que hayan publicado la supuesta propuesta. Asimismo, en el sitio web del Congreso Nacional de Honduras y en sus cuentas oficiales de Facebook y X , donde se publican regularmente proyectos de ley, decretos e iniciativas presentadas por los diputados durante las sesiones ordinarias, no hay registros relacionados con una propuesta de este tipo. De igual forma, una revisión de las cuentas oficiales de Bermúdez en Facebook e Instagram tampoco confirma que haya solicitado declarar una emergencia por hantavirus en Honduras. En todo caso, Johana Bermúdez, diputada del Congreso Nacional, reiteró a EH Verifica que no realizó tal propuesta y que se trata de desinformación. Johana Bermúdez, diputada del Congreso Nacional: “Esto es falso”, respondió al ser consultada.

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