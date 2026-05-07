Es falso que el diputado Antonio Rivera Callejas contrajo hantavirus tras un viaje en crucero

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales una publicación que asegura que el diputado nacionalista Antonio Rivera Callejas contrajo hantavirus tras realizar un viaje familiar en un crucero por las Islas Galápagos, en Ecuador.

La misma publicación afirma que el Gobierno aprobará y entregará una donación de 10,000 millones de lempiras al parlamentario, debido a que supuestamente se encuentra en cuidados intensivos.

Pero la información es falsa. La Secretaría de Salud confirmó a EH Verifica que, hasta la fecha de esta verificación, no existen casos registrados de hantavirus en Honduras. Además, el diputado Antonio Rivera desmintió ante EH Verifica la versión difundida en redes sociales, al igual que la presunta donación.

“Diputado hondureño se contagia de hantavirus después de venir de vacaciones de un crucero de islas Galápagos”, se lee literalmente es una entrada en Facebook que despliega la imagen del parlamentario que fue difundida desde el 7 de mayo.