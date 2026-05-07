  1. Inicio
  2. EH Plus
  3. Fact Checking
  4. Bulos

Es falso que el diputado Antonio Rivera Callejas contrajo hantavirus tras un viaje en crucero

La Secretaría de Salud confirmó que no hay casos de hantavirus en Honduras y el diputado Antonio Rivera Callejas negó el supuesto contagio y una donación estatal

  • Actualizado: 07 de mayo de 2026 a las 15:14
Es falso que el diputado Antonio Rivera Callejas contrajo hantavirus tras un viaje en crucero

Captura de pantalla a una publicación de Facebook hecha el 7 de mayo de 2026

 Imagen: EH Verifica

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales una publicación que asegura que el diputado nacionalista Antonio Rivera Callejas contrajo hantavirus tras realizar un viaje familiar en un crucero por las Islas Galápagos, en Ecuador.

La misma publicación afirma que el Gobierno aprobará y entregará una donación de 10,000 millones de lempiras al parlamentario, debido a que supuestamente se encuentra en cuidados intensivos.

Pero la información es falsa. La Secretaría de Salud confirmó a EH Verifica que, hasta la fecha de esta verificación, no existen casos registrados de hantavirus en Honduras. Además, el diputado Antonio Rivera desmintió ante EH Verifica la versión difundida en redes sociales, al igual que la presunta donación.

“Diputado hondureño se contagia de hantavirus después de venir de vacaciones de un crucero de islas Galápagos”, se lee literalmente es una entrada en Facebook que despliega la imagen del parlamentario que fue difundida desde el 7 de mayo.

Captura de pantalla a una publicación de Facebook hecha el 7 de mayo de 2026

Captura de pantalla a una publicación de Facebook hecha el 7 de mayo de 2026

 (Imagen: Facebook)

El hantavirus es una enfermedad viral transmitida principalmente por roedores, a través del contacto con su orina, heces o saliva. Sus síntomas iniciales pueden confundirse con los de una gripe común, pero la infección puede avanzar con rapidez y causar complicaciones respiratorias graves.

Un brote de hantavirus se registró a inicios de mayo de 2026 en un crucero que navegaba por el océano Atlántico desde Ushuaia, Argentina, con destino a Cabo Verde, en África. A bordo del crucero MV Hondius murieron tres personas y ocho resultaron contagiadas, según reportó la Organización Mundial de la Salud (OMS).

No ha sido contagiado

Tras realizar una búsqueda en Google con las palabras clave “Hantavirus + Honduras”, el equipo de verificación encontró una publicación del medio estatal TNH.

En el artículo, la Secretaría de Salud confirmó que, hasta la fecha de esta verificación, no existen casos registrados de hantavirus en Honduras.

Según la información publicada, Homero Mejía, jefe de la Unidad de Vigilancia, declaró: “Hasta este momento no tenemos ningún caso confirmado de hantavirus en Honduras, pero seguimos vigilantes y dando seguimiento a toda la información internacional relacionada con este brote”.

Además, Antonio Rivera Callejas, diputado, confirmó a EH Verifica que la información difundida en redes sociales es falsa.

En conclusión, es falso que Rivera Callejas haya sido afectado por hantavirus. Hasta la fecha de esta verificación, las autoridades sanitarias no reportan casos confirmados de esta enfermedad en Honduras.

Nuestras clasificaciones
FALSO

Todas las fuentes arrojan que la información no es cierta.

ENGAÑOSO

Contiene datos mezclados entre verdadero, falso, o sacado de contexto.

Carlos Urrutia
Carlos Urrutia
Periodista

Fact-checker de EL HERALDO y La Prensa Verifica, en donde combate la desinformación en línea. Conoce de SEO y periodismo digital. Estudiante de Periodismo en la UNAH.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Ultimas Noticias