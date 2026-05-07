Castellanos evalúa primeros 100 días de Asfura: En Salud pudo apuntarse “victorias tempranas”

Tegucigalpa, Honduras.- La exrectora y socióloga Julieta Castellanos evaluó -a través de una carta pública- los primeros 100 días del gobierno del presidente Nasry Asfura, en la que destacó el reacomodo político, la gestión pública y los principales desafíos del país que ha enfrentado la nueva administración.

En su análisis, Castellanos sostiene que tras el cambio de gobierno se ha producido un reordenamiento de las fuerzas políticas, señalando que el bipartidismo ha retomado protagonismo tras el debilitamiento de Libertad y Refundación (Libre), al que atribuye una pérdida de influencia institucional y legislativa. "La potencia con la que ha vuelto al poder, teniendo el 73% del peso parlamentario, el bipartidismo está ante la posibilidad de legitimarse o hundirse de nuevo", señala.

La académica advierte que el actual equilibrio político, con una alta concentración de poder en el Congreso Nacional, representa tanto una oportunidad de legitimación como un riesgo de retrocesos si no se atienden casos de corrupción pendientes presentados por la Maccih, como el de "el narcovideo y el derroche vergonzoso en la Corte Suprema de Justicia donde 30 vehículos blindados, 30 conductores, e igual o más número de militares estuvieron al servicio de una magistrada y su familia", ejemplificó.