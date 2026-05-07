Castellanos evalúa primeros 100 días de Asfura: En Salud pudo apuntarse “victorias tempranas”

Tegucigalpa, Honduras.- La exrectora y socióloga Julieta Castellanos evaluó -a través de una carta pública- los primeros 100 días del gobierno del presidente Nasry Asfura, en la que destacó el reacomodo político, la gestión pública y los principales desafíos del país que ha enfrentado la nueva administración.
En su análisis, Castellanos sostiene que tras el cambio de gobierno se ha producido un reordenamiento de las fuerzas políticas, señalando que el bipartidismo ha retomado protagonismo tras el debilitamiento de Libertad y Refundación (Libre), al que atribuye una pérdida de influencia institucional y legislativa. "La potencia con la que ha vuelto al poder, teniendo el 73% del peso parlamentario, el bipartidismo está ante la posibilidad de legitimarse o hundirse de nuevo", señala.
La académica advierte que el actual equilibrio político, con una alta concentración de poder en el Congreso Nacional, representa tanto una oportunidad de legitimación como un riesgo de retrocesos si no se atienden casos de corrupción pendientes presentados por la Maccih, como el de "el narcovideo y el derroche vergonzoso en la Corte Suprema de Justicia donde 30 vehículos blindados, 30 conductores, e igual o más número de militares estuvieron al servicio de una magistrada y su familia", ejemplificó.
Sobre el Poder Ejecutivo, señala que la conformación del gabinete ha sido lenta y dispersa, con áreas aún sin completar su estructura a 100 días de gestión, lo que ha generado dificultades operativas, incluyendo afectaciones en servicios consulares para migrantes en el exterior.
En materia de salud pública, Castellanos reconoce que el sector sigue enfrentando problemas estructurales como la falta de medicamentos, mora quirúrgica y conflictos gremiales. "Esta es el área donde el gobierno pudo apuntarse “victorias tempranas” especialmente si tenía como prioridad el abastecimiento de medicamentos", apuntó.
Sobre la decisión de Asfura de dirigir Salud, refirió que "el presidente Asfura tomó la decisión de asumir directamente la Secretaría de Salud, una apuesta riesgosa, si los problemas persisten como así es, ¿después del presidente, quien puede resolver?".
Respecto a educación, afirma que persisten los rezagos históricos en el sistema público y critica la ausencia de una reforma educativa integral, señalando que las acciones iniciales del gobierno no constituyen una política pública sostenida.
En el tema de seguridad, Castellanos advierte un deterioro en los indicadores de violencia, incluyendo homicidios, extorsión y secuestros, y considera insuficiente la explicación oficial sobre un reacomodo del crimen organizado.
Castellanos también analizó la política exterior del gobierno, destacando la actividad internacional del mandatario, aunque cuestiona la falta de resultados concretos en temas migratorios como el DACA y el TPS.
Finalmente, la socióloga en su carta pública advierte que los conflictos sociales y gremiales seguirán marcando la agenda nacional, junto con demandas ciudadanas por reformas institucionales y fortalecimiento del Estado de derecho, en un contexto que considera de vigilancia y exigencia constante hacia todos los poderes del Estado.