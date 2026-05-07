Así irrumpieron los deepfakes contra el gobierno de Nasry Asfura en sus primeros 100 días

Tegucigalpa, Honduras.- La inteligencia artificial (IA) se convirtió en una de las principales herramientas de desinformación política durante los primeros 100 días del gobierno de Nasry Asfura.

Una investigación de EH Verifica y LA PRENSA Verifica identificó más de 60 bulos difundidos entre el 27 de enero y el 6 de mayo de 2026.

Al menos uno de cada cuatro utilizó inteligencia artificial, manipulación visual o alteraciones audiovisuales para fabricar escenas políticas inexistentes.

Los principales blancos fueron el presidente Nasry Asfura y funcionarios relacionados con combustibles, relaciones internacionales y seguridad.

Los contenidos manipulados circularon principalmente en TikTok y Facebook.

Uno de los casos más virales mostró falsamente a Asfura besando la mano de Donald Trump durante la Cumbre Escudo de las Américas. Otro video lo presentó saludando al mandatario estadounidense con besos en la mejilla.

EH Verifica y LA PRENSA Verifica comprobaron que ambos materiales fueron alterados digitalmente.

También circularon imágenes falsas que mostraron al mandatario hondureño estrechando la mano de Nayib Bukele tras tensiones diplomáticas entre Honduras y El Salvador.