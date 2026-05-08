Es falso que Pfizer haya desarrollado una vacuna contra el hantavirus

Tegucigalpa, Honduras.- En redes sociales circulan publicaciones acompañadas de una fotografía en la que aparece un profesional de la salud sosteniendo una vacuna. Los mensajes aseguran que la farmacéutica multinacional Pfizer presentó una vacuna contra el hantavirus. Sin embargo, la afirmación es falsa. Pfizer confirmó que no trabaja ni ha presentado una vacuna contra el hantavirus. Además, hasta la fecha de esta publicación, no existe un tratamiento específico ni una vacuna aprobada para prevenir esta enfermedad, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS). "Pfizer presenta su vacuna contra el hantavirus. Los resultados son prometedores", dice textualmente una publicación en X/Twitter que ha sido compartida cientos de veces desde el 5 de mayo de 2026.

Según la OMS, tres personas murieron y otras cinco resultaron contagiadas durante un brote de hantavirus registrado a bordo del crucero de lujo MV Hondius. El virus, transmitido por roedores, puede provocar enfermedades respiratorias graves. La farmacéutica estadounidense Pfizer fue una de las empresas que desarrolló la vacuna Pfizer-BioNTech contra el covid-19, considerada una de las más eficaces durante la pandemia, con una efectividad superior al 90%. No obstante, ese antecedente no está relacionado con el supuesto desarrollo de una vacuna contra el hantavirus.

Pfizer no creó la vacuna