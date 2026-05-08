Vivienda y camión de gas se incendian en San Esteban, Olancho; hay varios heridos

Olancho, Honduras.- Momentos de tensión y alarma se vivieron este viernes en el municipio de San Esteban, departamento de Olancho, luego de que un camión repartidor de gas se incendiara en plena vía pública, tras ser alcanzado por las llamas de un incendio en una vivienda, presuntamente debido a las altas temperaturas que afectan actualmente al territorio hondureño.
Las llamas habrían iniciado en una tortillería del barrio Las Acacias y luego consumió la casa de una reconocida maestra de San Esteban, para después alcanzar al vehículo pesado.
La emergencia, que provocó quemaduras a al menos tres personas, ocurrió frente al centro educativo básico Francisco Morazán, a pocas cuadras del centro de la comunidad.
La situación se agrava ya que el municipio de San Esteban no cuenta con una estación de Bomberos, por lo que miembros de la Policía Nacional, personal del centro de Salud y vecinos se volcaron a intentar sofocar las llamas y evitar una tragedia mayor, mientras decenas de pobladores fueron instados para mantenerse alejados del área.
El incendio -tipo pipa de gas- provocó preocupación entre los habitantes, ya que representaba un alto riesgo de explosión al estar expuesto al fuego.
Hasta el momento se desconoce la identidad de las personas afectadas y si el incendio dejó víctimas mortales, mientras que los daños materiales en el vehículo serían considerables.
Las autoridades serán las encargadas de determinar las causas exactas del incendio; sin embargo, una de las principales hipótesis apunta a que las extremas condiciones climáticas y las elevadas temperaturas registradas habrían contribuido al siniestro.