Vivienda y camión de gas se incendian en San Esteban, Olancho; hay varios heridos

Olancho, Honduras.- Momentos de tensión y alarma se vivieron este viernes en el municipio de San Esteban, departamento de Olancho, luego de que un camión repartidor de gas se incendiara en plena vía pública, tras ser alcanzado por las llamas de un incendio en una vivienda, presuntamente debido a las altas temperaturas que afectan actualmente al territorio hondureño.

Las llamas habrían iniciado en una tortillería del barrio Las Acacias y luego consumió la casa de una reconocida maestra de San Esteban, para después alcanzar al vehículo pesado.

La emergencia, que provocó quemaduras a al menos tres personas, ocurrió frente al centro educativo básico Francisco Morazán, a pocas cuadras del centro de la comunidad.