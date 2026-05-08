Honduras e Israel fortalecen cooperación estratégica durante reunión bilateral

Tegucigalpa, Honduras.-El presidente de Honduras, Nasry Asfura, sostuvo una reunión con su homólogo de Israel, Isaac Herzog, durante la visita de ambos mandatarios a Costa Rica con motivo de la toma de posesión de la presidenta Laura Fernández. El encuentro se realizó en el marco de la gira oficial que el mandatario israelí desarrolla por Panamá y Costa Rica, y sirvió para abordar temas relacionados con el fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre ambas naciones. Durante la reunión, ambos presidentes intercambiaron impresiones sobre cooperación, desarrollo económico e iniciativas orientadas a promover la inversión, la innovación y el bienestar de Honduras e Israel.

Las delegaciones también dialogaron sobre avances en áreas estratégicas como seguridad, salud y agricultura, sectores en los que Israel ha mantenido programas de apoyo y transferencia tecnológica hacia Honduras. “El encuentro se enfocó en los avances en las áreas clave como seguridad, salud y agricultura. Israel ha compartido su experiencia y conocimientos mediante convenios de cooperación, programas de capacitación y transferencia tecnológica, contribuyendo directamente al desarrollo de las capacidades en Honduras”, subraya un comunicado de prensa de la Embajada de Israel en Honduras. “Los programas conjuntos han permitido fortalecer la seguridad nacional, mejorar la atención sanitaria y optimizar funciones agrícolas, generando un impacto en las comunidades hondureñas y fomentando el desarrollo sostenible del país”, indica el documento. “Este encuentro representa una continuidad de los avances alcanzados durante la reunión entre el presidente Nasry Asfura y el presidente Isaac Herzog, quienes sostuvieron un encuentro el pasado 18 de enero en Israel”, establece la misiva oficial. “En la reunión, ambos líderes dialogaron sobre el futuro de Honduras y las oportunidades de cooperación que Israel puede aportar en áreas estratégicas para el desarrollo del país”, añade el comunicado. Las autoridades destacaron que estos programas han contribuido al desarrollo de comunidades hondureñas y al impulso de proyectos sostenibles en distintas regiones del país. Una vez más, se reafirma los lazos de amistad y cooperación entre Honduras e Israel, así como el compromiso de ambos gobiernos de continuar fortaleciendo una agenda conjunta orientada al progreso y la generación de oportunidades para sus pueblos.



El encuentro se enfocó en los avances en las áreas clave como seguridad, salud y agricultura. “Israel ha compartido su experiencia y conocimientos mediante convenios de cooperación, programas de capacitación y transferencia tecnológica, contribuyendo directamente al desarrollo de las capacidades en Honduras”, establece el documento. “Los programas conjuntos han permitido fortalecer la seguridad nacional, mejorar la atención sanitaria y optimizar funciones agrícolas, generando un impacto en las comunidades hondureñas y fomentando el desarrollo sostenible del país”, detalla la embajada israelí.