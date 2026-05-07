Presidente Asfura y su homólogo de Paraguay sostienen reunión clave

San José, Costa Rica.- El presidente de Honduras, Nasry Asfura, sostuvo una reunión con su homólogo de Paraguay, Santiago Peña, durante su visita a la ciudad de Los Ángeles, en Estados Unidos, antes de que el sudamericano viajara con rumbo a Taiwán.
De su lado, en una publicación en la red social X, el líder paraguayo calificó como "reunión clave" la cita con el hondureño. "Compartí con el presidente de Honduras, Nasry Asfura, para estrechar los vínculos entre nuestros países", destacó Peña en el mensaje.
Durante la reunión, ambos líderes dialogaron sobre una futura agenda bilateral enfocada en fortalecer las relaciones entre Honduras y Paraguay, además de ampliar espacios de cooperación y acercamiento entre ambas naciones.
El encuentro contó también con la participación de la canciller de la República, Mireya Agüero.
Asfura participa en la 29ª edición de la Conferencia Global del Instituto Milken en la ciudad de Los Ángeles, donde además busca atraer inversión extranjera y gestionar apoyo financiero para el país centroamericano.
Uno de los objetivos primordiales de la gira de Asfura es gestionar el apoyo financiero necesario para enfrentar el vencimiento de un bono soberano de 700 millones de dólares, programado para enero de 2027.
Tras su intervención en Los Ángeles, el jefe de Estado de Honduras viajará a Costa Rica para asistir el próximo día 8 a la ceremonia de traspaso de mando presidencial entre Rodrigo Chaves y la mandataria electa, Laura Fernández.