Presidente Asfura y su homólogo de Paraguay sostienen reunión clave

San José, Costa Rica.- El presidente de Honduras, Nasry Asfura, sostuvo una reunión con su homólogo de Paraguay, Santiago Peña, durante su visita a la ciudad de Los Ángeles, en Estados Unidos, antes de que el sudamericano viajara con rumbo a Taiwán. De su lado, en una publicación en la red social X, el líder paraguayo calificó como "reunión clave" la cita con el hondureño. "Compartí con el presidente de Honduras, Nasry Asfura, para estrechar los vínculos entre nuestros países", destacó Peña en el mensaje.

Durante la reunión, ambos líderes dialogaron sobre una futura agenda bilateral enfocada en fortalecer las relaciones entre Honduras y Paraguay, además de ampliar espacios de cooperación y acercamiento entre ambas naciones. El encuentro contó también con la participación de la canciller de la República, Mireya Agüero. Asfura participa en la 29ª edición de la Conferencia Global del Instituto Milken en la ciudad de Los Ángeles, donde además busca atraer inversión extranjera y gestionar apoyo financiero para el país centroamericano.