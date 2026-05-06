Anuncian reconstrucción de caja puente en Reynel Fúnez tras evaluaciones

Tegucigalpa, Honduras.- La Alcaldía Municipal del Distrito Central anunció que en los próximos días iniciará el proyecto de reconstrucción de la caja puente en la colonia Reynel Fúnez, una obra largamente esperada por los residentes del sector sur de la capital.

El alcalde Juan Diego Zelaya informó que ya se llevaron a cabo evaluaciones técnicas en la zona afectada con el fin de definir una solución tanto temporal como permanente, tomando en cuenta las condiciones del terreno y la cercanía de la temporada lluviosa.

Desde la comuna capitalina se detalló que las intervenciones buscan corregir los daños que dejó una estructura provisional instalada tras las lluvias del año anterior, la cual no resolvió de manera definitiva el problema de conectividad.

En ese sentido, el edil capitalino indicó que el objetivo es ejecutar una obra que garantice el paso seguro de vehículos y peatones, evitando nuevas interrupciones en épocas de invierno.

Por su parte, el director de Infraestructura de la Alcaldía Municipal del Distrito Central, Rubén Espinoza, confirmó que el proyecto contempla la instalación de cajas tipo túnel, así como trabajos de pavimentación en el área intervenida.