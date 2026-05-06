Anuncian reconstrucción de caja puente en Reynel Fúnez tras evaluaciones

Tegucigalpa, Honduras.- La Alcaldía Municipal del Distrito Central anunció que en los próximos días iniciará el proyecto de reconstrucción de la caja puente en la colonia Reynel Fúnez, una obra largamente esperada por los residentes del sector sur de la capital.
El alcalde Juan Diego Zelaya informó que ya se llevaron a cabo evaluaciones técnicas en la zona afectada con el fin de definir una solución tanto temporal como permanente, tomando en cuenta las condiciones del terreno y la cercanía de la temporada lluviosa.
Desde la comuna capitalina se detalló que las intervenciones buscan corregir los daños que dejó una estructura provisional instalada tras las lluvias del año anterior, la cual no resolvió de manera definitiva el problema de conectividad.
En ese sentido, el edil capitalino indicó que el objetivo es ejecutar una obra que garantice el paso seguro de vehículos y peatones, evitando nuevas interrupciones en épocas de invierno.
Por su parte, el director de Infraestructura de la Alcaldía Municipal del Distrito Central, Rubén Espinoza, confirmó que el proyecto contempla la instalación de cajas tipo túnel, así como trabajos de pavimentación en el área intervenida.
De acuerdo con la planificación municipal, las labores comenzarán en los próximos días, lo que ha generado expectativa entre los habitantes que por meses han enfrentado dificultades para movilizarse.
A más de seis meses del colapso de la caja puente, los residentes han mantenido constantes exigencias a las autoridades para que se ejecute una solución definitiva antes de la llegada de las lluvias.
Los pobladores aseguran que actualmente el acceso se realiza a través de un vado improvisado, lo que representa un riesgo constante, especialmente durante crecidas de quebradas o precipitaciones intensas.
Este paso es importante para la conectividad de varias colonias del sector sur de Tegucigalpa, ya que comunica colonias como Lomas del Sur, Buenos Aires Sur, Dora Asfura y la propia Reynel Fúnez.
El colapso de la estructura se registró el 14 de octubre de 2025, dejando incomunicadas a decenas de familias y generando múltiples complicaciones en el traslado diario de los habitantes.
Desde entonces, los vecinos han reiterado la urgencia de contar con una caja puente segura y permanente, ante el temor de quedar nuevamente aislados durante el invierno.