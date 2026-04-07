Colonias del sur exigen retomar caja puente tras abandono: "Ya se acerca el invierno"

Tegucigalpa, Honduras.- A más de seis meses del colapso de la caja puente que conecta con la colonia Reynel Fúnez y comunidades vecinas, los pobladores exigen que el proyecto se termine antes de la llegada de el invierno, época complicada para los residentes pues solo hay un vado improvisado para ingresar.

Este paso conecta a varias colonias del sector sur de la capital, sin embargo, el 14 de octubre de 2025 colapsó, dejando incomunicadas a familias de Lomas del Sur, Buenos Aires Sur, Dora Asfura y Reynel Fúnez.

Desde entonces, los habitantes aseguran que el proyecto permanece en abandono, a pesar de las promesas realizadas por las autoridades municipales en su momento.

“¿Dónde quedaron 63 millones de lempiras (que) supuestamente (prometieron) para este proyecto?", cuestionó Orlando Godoy, quien recide por muchos años en la colonia Reynel Fúnez.

Godoy reclamó que "hasta el día de hoy solamente nos dejaron con un vado provisional, pero necesitamos el puente, ya se acerca el invierno y no vemos ningún tipo de acción de parte del Gobierno”,

El entrevistado lamentó que, aunque se anunciaron soluciones, estas no se han concretado con el paso de los meses.

Se estima que la paralización de las labores afecta a unos 17,000 habitantes de los sectores mencionados.