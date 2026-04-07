Colonias del sur exigen retomar caja puente tras abandono: "Ya se acerca el invierno"

Tegucigalpa, Honduras.- A más de seis meses del colapso de la caja puente que conecta con la colonia Reynel Fúnez y comunidades vecinas, los pobladores exigen que el proyecto se termine antes de la llegada de el invierno, época complicada para los residentes pues solo hay un vado improvisado para ingresar.
Este paso conecta a varias colonias del sector sur de la capital, sin embargo, el 14 de octubre de 2025 colapsó, dejando incomunicadas a familias de Lomas del Sur, Buenos Aires Sur, Dora Asfura y Reynel Fúnez.
Desde entonces, los habitantes aseguran que el proyecto permanece en abandono, a pesar de las promesas realizadas por las autoridades municipales en su momento.
“¿Dónde quedaron 63 millones de lempiras (que) supuestamente (prometieron) para este proyecto?", cuestionó Orlando Godoy, quien recide por muchos años en la colonia Reynel Fúnez.
Godoy reclamó que "hasta el día de hoy solamente nos dejaron con un vado provisional, pero necesitamos el puente, ya se acerca el invierno y no vemos ningún tipo de acción de parte del Gobierno”,
El entrevistado lamentó que, aunque se anunciaron soluciones, estas no se han concretado con el paso de los meses.
Se estima que la paralización de las labores afecta a unos 17,000 habitantes de los sectores mencionados.
Colapso de caja puente
Durante los días posteriores al colapso, los vecinos se vieron obligados a cruzar a pie por la zona afectada, cargando productos y exponiéndose a condiciones inseguras.
El terreno irregular dificultaba la movilidad, generando retrasos en actividades laborales, educativas y comerciales. Muchas personas tuvieron que halar sus productos a hombros.
La estructura colapsada había funcionado durante años como una vía esencial para la conexión entre las colonias en mención.
Ante la emergencia, la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) y la Alcaldía Municipal del Distrito Central iniciaron trabajos para habilitar un paso provisional que permitiera restablecer la comunicación.
Incluso el alcalde capitalino Juan Diego Zelaya prometió a finales de febrero revisar este proyecto para dar respuesta a los pobladores, no obstante, hasta la fecha sigue sin comezar la conatruccción de la caja puente.
Los residentes consideran que es urgente la construcción del proyecto ante la cercanía de la temporada de lluvias. “La verdad que las autoridades se burlan de nosotros prometiendo, sin que los trabajos se ejecuten y viene el invierno de nuevo y las autoridades no responden”, expresó una vecina afectada a EL HERALDO.
El temor entre los pobladores aumenta cada día que pasa, pues no hay avances visibles en la obra prometida. Algunos residentes aseguran que el abandono del proyecto viene desde la administración del exalcalde Jorge Aldana, sin que hasta ahora haya continuidad.
Los habitantes hicieron un llamado a las autoridades actuales, incluyendo al titular de la SIT, Aníbal Ehrler, y al alcalde Juan Diego Zelaya, para que atiendan la problemática y reactiven el proyecto pendiente.