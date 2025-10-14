  1. Inicio
Enorme socavón deja incomunicada la colonia Reynel Funez

Las contantes lluvias sobre la capital dejaron un enorme socavón tras el colapso de una caja puente en la entrada a varias colonias en el sur de la capital

  • 14 de octubre de 2025 a las 10:23
El Heraldo Videos