Unas 15,000 personas temen quedar incomunicadas por colapso de paso en zona sur de la capital

Tegucigalpa, Honduras.- La incertidumbre vuelve a los habitantes de la zona sur de la capital hondureña, donde varias colonias temen quedar incomunicadas ante la inminente llegada del invierno, pues está cerca el invierno y las últimas lluvias han deteriorado el vado provisional que conecta a los sectores. Las colonias Lomas del Sur, Buenos Aires Sur, Dora Asfura y Reynel Fúnez dependen de este paso improvisado, el cual fue habilitado tras el colapso de la caja puente el pasado 14 de octubre de 2025, luego de intensas lluvias. “Estamos preocupados porque ya viene el invierno y no hemos recibido respuesta de las autoridades; pedimos que retomen los trabajos porque somos miles de ciudadanos los que sufrimos cada temporada lluviosa al quedar prácticamente aislados sin acceso seguro”, expresó Orlando Godoy, residente de la colonia Reynel Fúnez. Desde entonces, los trabajos de reparación quedaron inconclusos, generando preocupación entre los vecinos que aseguran que la estructura temporal ya muestra señales de debilitamiento. “El vado que se hizo de forma provisional en el gobierno pasado está cediendo debido a las pequeñas tormentas que han estado cayendo en los últimos días, lo que nos hace pensar que no resistirá cuando lleguen lluvias más fuertes”, añadió el poblador.

El temor crece a medida que se registran las primeras precipitaciones, que ya han comenzado a afectar la estabilidad del paso, según relatan los habitantes de estas colonias. “Es preocupante porque algunas personas incluso están considerando irse a huelga para que las autoridades nos escuchen, ya que llevamos meses solicitando una solución definitiva y no hemos obtenido respuestas claras ni acciones concretas”, advirtió Godoy. Los vecinos aseguran que la falta de intervención podría provocar un aislamiento total de estas comunidades, afectando la movilidad y acceso a los servicios “Estamos en la cercanía del invierno y tememos quedarnos sin paso, lo que significaría no poder salir a trabajar, que los niños no puedan asistir a la escuela y que incluso las emergencias médicas no puedan ser atendidas a tiempo”, lamentó el residente. El llamado de auxilio también fue respaldado por líderes comunitarios que han seguido de cerca la situación desde el colapso de la infraestructura original. “Debido a la lluvia que se ha registrado esta semana, seguramente nos vamos a quedar incomunicados en la colonia Reynel Fúnez porque no se ha trabajado como debe ser y la calle provisional se está socavando peligrosamente, lo que representa un riesgo inminente”, señaló Erasmo Zelaya, presidente de la colonia Reynel Fúnez.