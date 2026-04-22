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Capturan a "Semita" por abusar de una menor de edad en la capital

El sospechoso, conocido como “Semita”, fue detenido en la colonia Río Grande tras ser señalado de abusar sexualmente de una mujer en una panadería de la capital

  • Actualizado: 22 de abril de 2026 a las 08:27
Capturan a Semita por abusar de una menor de edad en la capital

El sospechoso fue detenido en la colonia Cerro Grande de la capital de Honduras.

 Foto: Cortesía.

Tegucigalpa, Honduras.- Un hombre fue capturado por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) tras ser acusado de cometer un delito sexual en perjuicio de una menor de 15 años en Tegucigalpa.

La detención se realizó en la calle principal de la colonia Río Grande, en el Distrito Central, mediante una operación ejecutada por investigadores del Departamento de Delitos Especiales, en cumplimiento de una orden judicial.

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El sospechoso, de 28 años y oficio panadero, es conocido con el alias de “Semita” y reside en la colonia Israel Norte de Comayagüela.

De acuerdo con el expediente, los hechos ocurrieron en enero de este año en una panadería ubicada en la colonia Torocagua, donde trabajaban el imputado y la víctima. Según la denuncia, el hombre habría acosado previamente a la adolescente y, tras rechazarlo, la interceptó cuando se dirigía al baño, amenazándola de muerte para someterla y abusar sexualmente de ella.

La víctima no denunció de inmediato por temor a represalias contra su familia. Sin embargo, al conocerse el caso, las autoridades iniciaron las investigaciones que permitieron identificar al presunto agresor y recabar los elementos necesarios para solicitar su captura.

El Juzgado de Letras Penal de Tegucigalpa ordenó su detención preventiva por suponerlo responsable del delito de violación.

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Tras su arresto, al imputado se le leyeron sus derechos y fue remitido al órgano judicial correspondiente, donde continuará el proceso legal en su contra.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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