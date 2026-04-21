Proyecto vial en Lepaterique avanza con meta de completar 24 kilómetros hasta Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.- El alcalde de Lepaterique, Henry Mejía, informó que tras más de 30 años de lucha comunitaria, finalmente se ha logrado avanzar en la primera etapa de la carretera que conecta este municipio con la capital hondureña.
El edil destacó que el esfuerzo conjunto entre las fuerzas vivas, los habitantes y sectores como la aldea La Calera y aldea Mateo ha permitido avanzar en los primeros 7 kilómetros de la obra, con una inversión que asciende a 81 millones de lempiras.
“Más de 30 años de lucha con las fuerzas vivas, los habitantes y los amigos de La Calera de Mateo han permitido avanzar con la primera etapa en Lepaterique: 7 kilómetros con una inversión de 81 millones”, expresó Mejía.
Además, detalló que el proyecto cuenta con el respaldo de Jorge Cálix, además del acompañamiento de Alia Kafati y Lissi Cano, quienes han impulsado la continuidad de la obra.
“Con este respaldo se ha anunciado que en estos cuatro años se completarán los 24.36 kilómetros, lo que permitirá conectar de forma digna a Lepaterique con Tegucigalpa”, afirmó el alcalde del municipio.
El alcalde explicó que actualmente ya se dispone de maquinaria para la colocación de concreto hidráulico de 15 centímetros en doble carril, en el tramo que inicia desde Lepaterique en dirección a la capital.
Indicó que el proyecto contempla inicialmente el tramo hasta las cercanías de Cruz Blanca, priorizando puntos críticos que históricamente han dificultado el tránsito vehicular.
En esta primera fase se ejecutan siete kilómetros: cuatro de manera continua y tres en sectores considerados complejos, los cuales ya han sido identificados, socializados y mapeados por las autoridades.
Por otra parte, hizo mención sobre el proyecto de pavimentación de la aldea Mateo, donde, según lo informado por el ministro Aníbal Ehrler, se intervendrán cerca de cinco kilómetros con carpeta asfáltica, una obra importante porque también ayuda al municipio de Lepaterique.
El edil informó que esta intervención es urgente ante la proximidad del invierno, debido a que actualmente varios tramos de esta vía permanecen en condición de tierra, dificultando la movilidad.
El alcalde subrayó que este tramo es estratégico, ya que concentra el mayor flujo de habitantes de Lepaterique, así como el intercambio comercial diario de productos hacia Tegucigalpa.
Por otro lado, ingenieros de la empresa constructora informaron que los trabajos avanzan conforme a lo planificado, con procesos activos de encofrado, colocación de geomalla, terracería, topografía y acarreo de materiales, asegurando que el proyecto avance en tiempo y forma.
La Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) informó que el proyecto de pavimentación de Lepaterique continúa en avances significativos.
En su momento, el ministro de la SIT, detalló que el proyecto contempla una inversión cercana a los 80 millones de lempiras y que hasta el momento el contratista ha recibido casi 12 millones por parte del proyecto.
“Este contratista ha recibido cerca de 12 millones de lempiras por parte del proyecto. De ese monto, nosotros cancelamos aproximadamente tres millones de lempiras correspondientes a estimaciones pendientes”, señaló Ehrler.