Proyecto vial en Lepaterique avanza con meta de completar 24 kilómetros hasta Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.- El alcalde de Lepaterique, Henry Mejía, informó que tras más de 30 años de lucha comunitaria, finalmente se ha logrado avanzar en la primera etapa de la carretera que conecta este municipio con la capital hondureña.

El edil destacó que el esfuerzo conjunto entre las fuerzas vivas, los habitantes y sectores como la aldea La Calera y aldea Mateo ha permitido avanzar en los primeros 7 kilómetros de la obra, con una inversión que asciende a 81 millones de lempiras.

“Más de 30 años de lucha con las fuerzas vivas, los habitantes y los amigos de La Calera de Mateo han permitido avanzar con la primera etapa en Lepaterique: 7 kilómetros con una inversión de 81 millones”, expresó Mejía.

Además, detalló que el proyecto cuenta con el respaldo de Jorge Cálix, además del acompañamiento de Alia Kafati y Lissi Cano, quienes han impulsado la continuidad de la obra.

“Con este respaldo se ha anunciado que en estos cuatro años se completarán los 24.36 kilómetros, lo que permitirá conectar de forma digna a Lepaterique con Tegucigalpa”, afirmó el alcalde del municipio.

El alcalde explicó que actualmente ya se dispone de maquinaria para la colocación de concreto hidráulico de 15 centímetros en doble carril, en el tramo que inicia desde Lepaterique en dirección a la capital.