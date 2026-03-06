Patronato de la aldea Mateo se reunirá con la SIT para exigir pavimentación

Tegucigalpa, Honduras.- Los pobladores de la aldea Mateo, en el noroeste de la capital, sostendrán una reunión con el titular de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), Aníbal Erhler, el próximo lunes, para obtener una respuesta concreta sobre la pavimentación de la carretera que conduce a la comunidad. La cita fue confirmada por el presidente del patronato de la aldea Mateo, Iván Sánchez, quien explicó que el encuentro se logró tras varios intentos de comunicación con las autoridades del Gobierno. “Hicimos contacto con el ministro de la SIT y tenemos una cita con él el lunes a las 10:00 de la mañana”, informó Sánchez al referirse al acercamiento que esperan permita encontrar una solución al problema vial. Sánchez detalló que, mientras se concreta la reunión, las autoridades se comprometieron a realizar algunas acciones temporales para mejorar el estado de la calle.

“Mientras tanto, van a darle mantenimiento a la calle de tierra que está dañada y estarán regando agua en la zona”, explicó el presidente del patronato. El entrevistado señaló que el contacto con el titular de la institución se logró de manera directa luego de la presión ejercida por los habitantes de la comunidad durante las protestas. Las manifestaciones comenzaron desde las 4:00 de la mañana de este viernes 6 de marzo y se extendieron hasta las 8:00 de la mañana, cuando los pobladores decidieron retirar las tomas tras conocer que el ministro enviaría a un representante. “Estuvimos hasta las 8:00 de la mañana. El ministro mandó a un ingeniero, estuvimos hablando y parece que va por buen camino. Esperemos que no solo nos den ‘casaca’, como dicen, sino que realmente se realice el proyecto”, expresó Sánchez.