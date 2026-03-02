Calle hacia aldea Mateo sigue inconclusa y en el abandono

Tegucigalpa, Honduras.- La calle principal que conduce a la aldea Mateo continúa abandonada, generando malestar entre los pobladores que desde hace meses exigen la reconstrucción de la vía por donde transitan alrededor de 20 mil pobladores de aldeas, caseríos y el municipio de Lepaterique.
Los pobladores de Mateo exigen este proyecto de reparación desde mayo de 2025, con protestas para ser escuchados por el gobierno. Sin embargo, a pesar de las exigencias, la obra quedó inconclusa y actualmente presenta peores condiciones que antes de iniciarse los trabajos.
El presidente del patronato de la aldea Mateo, Iván Sánchez, lamentó que no haya avances concretos.
“No hemos tenido ningún avance y solo nos dan mentiras. Nosotros queremos que esa carretera se termine de pavimentar”, expresó.
Sánchez relató que, tras varios acercamientos con autoridades, la comunicación se interrumpió sin explicación.
“Estuve en comunicación con algunos ingenieros de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), pero después como que se desconectaron todos. No me contestan el teléfono”, denunció el presidente del patronato.
A mediados de 2025, la SIT se comprometió a reconstruir esta carretera retirando la carpeta asfáltica que dio su vida útil; sin embargo, después de noviembre de 2025 todo quedó olvidado.
“Quedamos en que le iban a dar afirmado a la calle de tierra y después se iban a tirar los kilómetros que estaban previstos, pero al final nada”, detalló.
El dirigente fue enfático al señalar que la comunidad se siente engañada. “Solo fueron mentiras. Entonces vamos a ver ahora, con la presión que ejerzamos, qué pasa al unirnos con el sector transporte”, afirmó.
Actualmente, la vía presenta grandes tramos de tierra suelta que generan nubes de polvo al paso de vehículos, afectando viviendas, comercios y centros educativos cercanos. “Ahora está peor, ya que hay bastante polvo por todos lados, porque prácticamente quedó de tierra ese lugar”, agregó Sánchez.
Los residentes reclaman que durante la gestión anterior de la SIT, dirigida entonces por el exministro Octavio Pineda, no se pavimentó ni un solo metro de la vía, pese a que el proyecto había sido anunciado como prioritario.
De acuerdo con los pobladores, la SIT únicamente realizó el retiro de asfalto en un tramo cercano a un kilómetro, dejando ese sector completamente de tierra y empeorando las condiciones de circulación. Desde entonces no se ejecutaron más trabajos en la zona.
Ante este panorama, los pobladores no descartan retomar las protestas en los próximos días para presionar por una solución definitiva.