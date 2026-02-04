Carretera de Mateo sigue en mal estado; vecinos esperan intervención de la SIT

Tegucigalpa, Honduras.- Los pobladores de la aldea Mateo continúan a la espera de que se retomen los trabajos en la carretera principal que conduce a la zona, una obra que quedó abandonada por la administración anterior y que hoy sigue generando molestias y afectaciones a cientos de familias.
Iván Sánchez, presidente del patronato de la aldea Mateo, informó que existe la expectativa de que la intervención de la vía comience en las próximas semanas, luego de varios meses sin avances visibles en el proyecto.
El representante de la comunidad explicó que recientemente realizó un recorrido por la zona con el objetivo de constatar el estado actual de la carretera.
“Ayer realicé un recorrido junto al ministro de la Secretaría de Infraestrutura y Transporte (SIT) y el supervisor encargado del bacheo y otros trabajos viales.
Durante la visita, me aseguraron que se intervendrá la calle tierra y que, de manera provisional, se realizará el bacheo en toda la vía mientras se define el proyecto completo de esta carretera”, expresó Sánchez.
Detalló que, por ahora, las labores se limitarán únicamente al bacheo, como una medida temporal para mejorar la transitabilidad mientras se concreta una solución definitiva para la reconstrucción total de la vía.
Según lo explicado a los pobladores, el bacheo se realizará únicamente en los tramos donde aún existe pavimento, ya que en las zonas que quedaron totalmente de tierra no es posible aplicar este tipo de intervención técnica.
Sánchez señaló que, a pesar de los acercamientos recientes, las autoridades no brindaron una fecha exacta para el inicio del proyecto, lo que mantiene la incertidumbre entre los habitantes de Mateo y comunidades aledañas.
El presidente del patronato recordó que existe un compromiso de retomar y concluir esta calle, la cual fue iniciada el año pasado, pero que quedó paralizada tras el proceso electoral, dejando la obra inconclusa.
Indicó que esta semana los pobladores ya analizaban la posibilidad de tomar medidas de presión, debido a que se han anunciado proyectos viales en otros sectores, mientras que la carretera hacia Mateo permanecía sin avances.
Como antecedente, desde mayo de 2025 los habitantes de la aldea Mateo y comunidades cercanas han realizado protestas constantes por el mal estado de la carretera, denunciando el abandono del proyecto.
Los residentes reclaman que durante la gestión anterior de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), dirigida entonces por el exministro Octavio Pineda, no se pavimentó ni un solo metro de la vía.
Según los pobladores, la SIT únicamente realizó el retiro de asfalto en un tramo cercano a un kilómetro, dejando ese sector completamente de tierra y empeorando las condiciones de circulación, situación que aún hoy mantiene a la comunidad a la espera de una solución definitiva.