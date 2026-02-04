Carretera de Mateo sigue en mal estado; vecinos esperan intervención de la SIT

Tegucigalpa, Honduras.- Los pobladores de la aldea Mateo continúan a la espera de que se retomen los trabajos en la carretera principal que conduce a la zona, una obra que quedó abandonada por la administración anterior y que hoy sigue generando molestias y afectaciones a cientos de familias.

Iván Sánchez, presidente del patronato de la aldea Mateo, informó que existe la expectativa de que la intervención de la vía comience en las próximas semanas, luego de varios meses sin avances visibles en el proyecto.

El representante de la comunidad explicó que recientemente realizó un recorrido por la zona con el objetivo de constatar el estado actual de la carretera.

“Ayer realicé un recorrido junto al ministro de la Secretaría de Infraestrutura y Transporte (SIT) y el supervisor encargado del bacheo y otros trabajos viales.

Durante la visita, me aseguraron que se intervendrá la calle tierra y que, de manera provisional, se realizará el bacheo en toda la vía mientras se define el proyecto completo de esta carretera”, expresó Sánchez.

Detalló que, por ahora, las labores se limitarán únicamente al bacheo, como una medida temporal para mejorar la transitabilidad mientras se concreta una solución definitiva para la reconstrucción total de la vía.