SIT reactiva obra de pavimentación en la aldea Mateo y Villeda Morales con nueva licitación

Tegucigalpa, Honduras.- La pavimentación de la aldea Mateo y la calle hacia la colonia Villeda Morales será reactivada tras meses de abandono, anunció el ministro de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), Aníbal Erhler, al detallar el nuevo proceso de licitación pública. El funcionario explicó que el deterioro de la vía en la aldea Mateo se originó luego del retiro de una estructura sin implementar medidas de protección, lo que dejó expuesta la carretera y generó daños progresivos en la vía que conecta también con el municipio de Lepaterique. “Este problema en Mateo surge porque se retiró una estructura sin dejar ninguna protección; durante más de seis meses unas 7,500 personas han sufrido las consecuencias, incluyendo pobladores de Lepaterique y aldeas cercanas que dependen de esta vía”, indicó Aníbal Ehrler. Ante esta situación y por las protestas que los pobladores vinieron realizando, la SIT lanzó su primera licitación pública de la actual administración con el objetivo de intervenir de manera inmediata el tramo afectado y restablecer la carretera de la aldea. “El proyecto contempla la pavimentación de 4.8 kilómetros y el mantenimiento de 22 kilómetros de red vial no pavimentada, lo que permitirá atender de forma integral el problema que por años ha afectado a estas comunidades”, detalló Ehrler. El entrevistado informó que esperan recibir entre cinco y seis ofertas de empresas interesadas, con el propósito de adjudicar el contrato en un plazo aproximado de 15 días y avanzar con rapidez en el proceso. “Estamos proyectando adjudicar en unos 15 días, luego emitir la orden de inicio en menos de un mes y empezar trabajos a mediados de mayo, con una duración estimada de seis meses si todo avanza según lo planificado”, detalló el titular.

Ehrler reconoció que, aunque la obra podría no estar completamente finalizada para diciembre, se espera resolver los principales problemas de circulación que afectan a los usuarios. “Actualmente hay alrededor de 1.5 kilómetros de asfalto completamente destruido, y esa es una de las prioridades de intervención para devolver condiciones dignas de tránsito a la población”, detalló el ministro. La SIT también recibió ofertas para ejecutar un segundo proyecto vial que conectará la rotonda de Lomas de Toncontín con la colonia Villeda Morales, otro proyecto que fue abandonado en la administración anterior. “Este segundo proyecto abarca 7.5 kilómetros e incluye doble tratamiento asfáltico, limpieza de cunetas y obras de drenaje para garantizar una vía más segura y funcional”, indicó el funcionario Además, adelantó que se seguirán activando varios proyectos: “Estamos activando varios proyectos con financiamiento heredado que ya fue habilitado tras la aprobación del presupuesto nacional, lo que nos permite avanzar en distintas zonas prioritarias”. Según la planificación de la SIT, la estabilización de estos proyectos podría completarse a mediados de septiembre, enfocando los esfuerzos en sectores con mayor necesidad. “El Distrito Central concentra más de 1.8 millones de habitantes, por lo que nuestra prioridad es dirigir la inversión hacia las zonas donde el impacto social sea mayor y más inmediato”, mencionó el ministro.

Asimismo, Erhler destacó que, además de la pavimentación, se trabaja en el diseño de múltiples obras de paso en coordinación con la Alcaldía Municipal del Distrito Central. “Estamos priorizando proyectos solicitados por autoridades locales para fortalecer la infraestructura vial en los próximos cuatro años y mejorar la conectividad en distintos puntos de la capital”.

Se beneficiaría más de 20 mil personas

Por su parte, Gina Martínez, secretaria del patronato de la aldea Mateo, expresó que las autoridades les han asegurado el cumplimiento del proyecto, lo que genera esperanza en la comunidad. “La verdad es que nos han dicho que sí, que se va a cumplir lo que nosotros queremos; esta es una carretera bastante transitada y necesaria para todos los que vivimos aquí”, expresó Martínez. Además, detalló que la obra beneficiará a más de 20,000 personas, incluyendo habitantes de sectores como El Tablón y El Empedrado, quienes utilizan la vía para actividades productivas. “Somos más de 20,000 personas las que dependemos de esta carretera, incluyendo zonas productoras de verduras que necesitan movilizar sus productos todos los días”. La representante comunitaria señaló que las condiciones actuales son precarias, ya que en varios tramos se retiró el pavimento, obligando a los pobladores a convivir con polvo y tierra. “Hay partes donde quitaron el pavimento y ahora vivimos entre polvo y tierra, lo que ha provocado incluso problemas de salud en niños y adultos mayores de la comunidad”, dijo.