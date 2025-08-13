Caos vehicular en calle a Mateo por toma de los pobladores

"Un llamado a Octavio Pineda para que cumpla lo prometido por su colega, el ingeniero Juan Carlos Pineda , el día 21 de mayo de 2025, sobre la reparación de nuestra carretera", reza uno de los carteles que sostienen los habitantes durante la protesta.

Tegucigalpa, Honduras.- Un grupo de pobladores de la aldea Mateo se tomó la carretera la mañana de este miércoles en reclamo por el mal estado de la vía, que el ministro de la Secretaría de Infraestructura y Transporte, Octavio Pineda, había prometido reparar.

Los pobladores cruzaron sus vehículos, colocaron la bandera de Honduras y formaron una muralla humana para impedir el libre tránsito en el sector, donde ya se genera un alto tráfico vehicular.

"Solo vinieron a medir y ahí se quedó. Queremos solución", expresó una de las manifestantes, quien además pidió al ministro una respuesta inmediata a la problemática que los afecta.

La antigua carretera pavimentada llegó al final de su vida útil y actualmente solo quedan baches que dificultan el tránsito. A pesar de múltiples protestas y reclamos de los vecinos, las autoridades no han dado una respuesta concreta.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Según los pobladores, la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) comenzó en 2024 un proyecto de restauración de la calzada; sin embargo, los trabajos fueron paralizados sin explicación, dejando la obra inconclusa. Pineda prometió reiniciarlos, pero aún no se ven resultados.