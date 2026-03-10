Gobierno paga casi L12 millones y reactivan pavimentación en Lepaterique

Tegucigalpa, Honduras.- El gobierno reactivó el proyecto de pavimentación de la carretera principal de Lepaterique, en Francisco Morazán, luego de realizar un pago pendiente cercano a 12 millones de lempiras a la empresa contratista.

La obra había permanecido suspendida durante varios meses debido a atrasos en los desembolsos correspondientes al avance del proyecto, según confirmaron autoridades de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT).

La empresa Ingenieros Constructores Asociados (ICA), encargada de la construcción, informó que la próxima semana iniciará el vertido de concreto en uno de los tramos donde actualmente se ejecutan trabajos preliminares.

El titular de la SIT, Aníbal Ehrler, explicó que el proyecto contempla la pavimentación con concreto hidráulico de cinco kilómetros desde el casco urbano de Lepaterique hacia la comunidad de Mateo.

“En Lepaterique se firmó previamente un contrato para pavimentar con concreto hidráulico cinco kilómetros desde el casco urbano hacia Mateo, pero de ese tramo solo se logró ejecutar aproximadamente un kilómetro antes de que el proyecto se detuviera”, explicó.

El funcionario detalló que la suspensión ocurrió porque el contratista dejó de percibir desembolsos correspondientes al avance de la obra, situación que obligó a detener los trabajos en la carretera.

“Posteriormente, debido a compromisos financieros y pagos que el contratista dejó de percibir, la empresa decidió suspender el contrato hasta recibir los desembolsos pendientes”, explicó Ehrler.

Con el inicio de la nueva administración se retomó la revisión del proyecto y se procedió a cancelar los valores que estaban pendientes para reactivar las obras.

“Nosotros, al iniciar esta administración, hemos reactivado el proyecto y cumplido con los pagos atrasados. En este momento estamos conversando con el contratista para que reactive de inmediato las obras”, afirmó el titular de la SIT.