Gobierno paga casi L12 millones y reactivan pavimentación en Lepaterique

Tegucigalpa, Honduras.- El gobierno reactivó el proyecto de pavimentación de la carretera principal de Lepaterique, en Francisco Morazán, luego de realizar un pago pendiente cercano a 12 millones de lempiras a la empresa contratista.
La obra había permanecido suspendida durante varios meses debido a atrasos en los desembolsos correspondientes al avance del proyecto, según confirmaron autoridades de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT).
La empresa Ingenieros Constructores Asociados (ICA), encargada de la construcción, informó que la próxima semana iniciará el vertido de concreto en uno de los tramos donde actualmente se ejecutan trabajos preliminares.
El titular de la SIT, Aníbal Ehrler, explicó que el proyecto contempla la pavimentación con concreto hidráulico de cinco kilómetros desde el casco urbano de Lepaterique hacia la comunidad de Mateo.
“En Lepaterique se firmó previamente un contrato para pavimentar con concreto hidráulico cinco kilómetros desde el casco urbano hacia Mateo, pero de ese tramo solo se logró ejecutar aproximadamente un kilómetro antes de que el proyecto se detuviera”, explicó.
El funcionario detalló que la suspensión ocurrió porque el contratista dejó de percibir desembolsos correspondientes al avance de la obra, situación que obligó a detener los trabajos en la carretera.
“Posteriormente, debido a compromisos financieros y pagos que el contratista dejó de percibir, la empresa decidió suspender el contrato hasta recibir los desembolsos pendientes”, explicó Ehrler.
Con el inicio de la nueva administración se retomó la revisión del proyecto y se procedió a cancelar los valores que estaban pendientes para reactivar las obras.
“Nosotros, al iniciar esta administración, hemos reactivado el proyecto y cumplido con los pagos atrasados. En este momento estamos conversando con el contratista para que reactive de inmediato las obras”, afirmó el titular de la SIT.
El funcionario advirtió que el gobierno ha establecido condiciones claras para que la empresa retome el proyecto en el menor tiempo posible.
“La condición es clara: si la reactivación no avanza lo antes posible, procederemos a cancelar el contrato y buscar otros mecanismos para que la pavimentación se ejecute”, aseguró.
Ehrler detalló que el proyecto contempla una inversión cercana a los 80 millones de lempiras y que hasta el momento el contratista ha recibido casi 12 millones por parte del proyecto.
“Este contratista ha recibido cerca de 12 millones de lempiras por parte del proyecto. De ese monto, nosotros cancelamos aproximadamente tres millones de lempiras correspondientes a estimaciones pendientes”, señaló Ehrler.
Mientras se completan los procesos administrativos, en la zona ya se observan trabajos de campo que marcan el reinicio de las labores en la carretera.
Actualmente maquinaria pesada y cuadrillas trabajan en varios tramos de la vía realizando labores de acondicionamiento del terreno, como parte de la etapa previa al vertido del concreto.
De acuerdo con los encargados de la obra, actualmente se trabaja sobre una trocha en tareas de nivelación, compactación y preparación de la base, procesos necesarios antes de colocar la capa de concreto hidráulico.
Estas labores forman parte de la fase inicial que permitirá garantizar la resistencia y durabilidad del pavimento para soportar el tránsito vehicular en esta importante vía que conecta a Lepaterique con la capital.
“Si el contratista responde con rapidez, el proyecto no debería tardar más de dos meses en concluir los cinco kilómetros contemplados en el contrato”, afirmó Ehrler.
El ministro también reiteró el compromiso del gobierno de garantizar que la obra se ejecute, aún si es necesario tomar decisiones contractuales.
“El pavimento va porque va, lo que no puedo asegurar es que se haga con el mismo contratista; si acata nuestras instrucciones continuará, de lo contrario cancelaremos el contrato y relanzaremos el proyecto”, indicó Ehrler a EL HERALDO.