Zonas del Distrito Central y SPS sin energía eléctrica este viernes 5 de junio

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) anunció el listado de las zonas de Honduras que presentarán mantenimientos general de líneas de transmisión.
Asimismo se estará realizando mejoras y repotenciación del circuito troncal, control de vegetación y cambio de aislamiento en varios sectores de la zona norte y centro del país.
San Pedro Sula, Cortés, de 8:45 a.m. a 2:45 p.m.
Barrio Cabañas
Distrito Central, Francisco Morazán, de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.
Colonia San Ángel
Cliper del Hato de Enmedio
Zonas aledañas
Distrito Central, Francisco Morazán, de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.
Colonia Plan de Los Pinos
Colonia Altos de Los Pinos
Los Pinos sector A, B y parte del sector F
Zonas aledañas
Tocoa, Colón, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Parte de Corocito
Palmichal
San José del Cinco
El Biriche
Quebrada de Agua
Corporación Dinant (exportadora del Atlántico)
San José de Corrales
Quebrada de Arena
Salamá
El Barrio
Juan Antonio
La Nueva Suyapa
La Arenosa
Taujica
El Novillo
El 15
La 45
La Abisinia
El Tigre
Residencial Prado Verde
Trujillo, Santa Rosa de Aguán y Santa Fe, Colón, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Parte de Corocito
Santa Rosa de Aguán (Dos Bocas, Miramontes, Las Lomas, Barra del Aguán)
Agua Amarilla
Chapagua
Tarros
Honduras Aguán
Margen izquierda (Río Claro)
Sexto Batallón
Aropala
Los Leones
Aceydesa
Cuyamel
Santa Elena
La Breal
Tumbador
Marranones
Nueva Marañones
Guadalupe Carney
Isvin
Moradel
Castilla Nueva
Castilla
ENP
Empresa Nacional Portuaria
Standard Fruit Co.
Base Naval
Trujillo No. 8
El Centro
Río Negro
El Cerrito
Col. Eduardo Castillo
La Quinta
El Centro
Limonal
El Naranjal
Buenos Aires
Conventillo
La Bolsa
Miramar
18 de Mayo
Cristales
Bo. San Martín
Col. Sixto Cacho
Col. Manuel Bonilla
Sector de la playa
Col. 19 de Abril
Jericó
Col. Los Maestros
Capri
Centro
Hospital Salvador Paredes
Centro Penitenciario
San Antonio
Guadalupe
Playas de Mojaglay
CUNDA
Hidroeléctrica Betulia
Betulia.