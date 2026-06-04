Dueño de moto robada alcanza a asaltantes y les dispara cuando cometían otro robo en SPS

Luego de robar una motocicleta, dos hombres fueron abatidos a disparos por el dueño del vehículo que los alcanzó cuando se detuvieron a asaltar a un peatón en una parada de buses del bulevar del Norte, por la colonia Tara de San Pedro Sula. Las imágenes de la escena en esta galería.
El cuerpo de uno de los presuntos asaltantes quedó tendido sobre el bulevar del Norte, provocando el cierre parcial de la importante vía sampedrana.
Agentes policiales acordonaron la escena donde esta persona perdió la vida y otra resultó gravemente herida, siendo trasladada a un centro asistencial donde habría muerto, extremo aún por confirmar por parte de las autoridades.
En la escena del crimen quedaron tirados dos cascos de motociclista, así como una arma de juguete presuntamente en poder del fallecido.
Casquillos de bala quedaron esparcidos sobre un charco de sangre en el pavimento tras el violento hecho ocurrido cerca de la colonia Tara.
El tránsito vehicular permaneció congestionado durante varias horas debido al levantamiento cadavérico en plena carretera, lo que provocó largas filas en la salida hacia el norte de San Pedro Sula.
Conductores observaron con asombro el despliegue policial en uno de los principales accesos hacia Choloma, pues el incidente violento ocurrió en horas de la madrugada provocando más caos en la hora pico del tránsito,
Las autoridades investigan las circunstancias en que ocurrió crimen, para determinar si hubo intercambio de disparos o si todos los disparos vinieron del lado del dueño de la motocicleta.
La pistola de juguete encontrada en el lugar forma parte de las evidencias bajo análisis de los equipos de investigación.
Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones realizaron inspecciones para determinar la dinámica de los hechos.
El incidente ocurrió en las cercanías del Instituto Hondureño de Seguridad Social y varios comercios, generando alarma entre conductores y transeúntes.
Una ambulancia del Sistema Nacional de Emergencias 911 trasladó al herido hacia un centro asistencial bajo estado crítico, mientras que el cadáver fue procesado por Medicina Forense.
La escena fue resguardada por varias horas mientras las autoridades recopilaban indicios balísticos para lograr identificar a la persona que disparó tomando "justicia por su propia mano".
En la escena solo quedó el cuerpo de uno de los hombres y un rastro de sangre, luego de que habrían cometido un primero robo de motocicleta y con ella intentar asaltar a otra víctima cuando fueron sorprendidos por el primer asaltado.
Las identidades del fallecido en la escena y del herido que habría muerto en el hospital no habían sido establecidas al momento de concluir las diligencias en la zona.
El congestionamiento vehicular se extendió por varios kilómetros debido a las restricciones de paso en el sector generando malestar entre conductores hasta media mañana.