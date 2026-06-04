Proyecto Casa Segura busca evitar la cárcel para ciudadanos que actúen en legítima defensa

Tegucigalpa, Honduras.- ​El pleno del Congreso Nacional conoció una iniciativa de ley encaminada a blindar de forma legal a los ciudadanos que se vean obligados a usar la fuerza letal para defender sus vidas, familias y patrimonios dentro de sus propiedades. El proyecto normativo busca frenar la criminalización automática por parte de los operadores de justicia contra las víctimas de la delincuencia que repelen ataques armados en sus hogares o establecimientos comerciales. ​La propuesta legislativa introduce una modificación de fondo en el marco normativo actual para otorgar una protección jurídica diferenciada a las personas particulares frente a los invasores. ​"Proyecto Casa Segura es la doctrina que se utiliza en Estados Unidos y en el Reino Unido, que consiste en que usted puede utilizar el uso letal de la fuerza si existe un criminal que ingresa a su vivienda, negocio, finca, rancho, hacienda o vehículo ocupado por su familia", expresó Alex Berríos, diputado liberal por el departamento de Cortés.

Según el proyectista, la aplicación actual de la justicia penal tiende a equiparar la acción del delincuente con la reacción desesperada de la víctima que se encuentra dentro de su propio domicilio o espacio de trabajo. ​El diseño del decreto busca corregir las distorsiones procesales que obligan a los jefes de familia a enfrentar detenciones preventivas inmediatas tras defenderse. Las autoridades policiales y judiciales suelen procesar penalmente a los propietarios antes de realizar las evaluaciones periciales correspondientes en la escena. ​"Esto es a raíz de muchos casos, se ha visto que muchos fiscales y jueces atacan inclusive a los ciudadanos cuando ellos se defienden de una agresión, incluso dentro de su casa. Entonces, los ciudadanos deben sentirse en paz y en tranquilidad dentro de sus hogares y esto les va a dar la paz y la tranquilidad a ellos de poder defenderse dentro de su vivienda", detalló Berríos.

Refotmas

​El cuerpo técnico de la iniciativa establece de forma puntual la adición del numeral 6 al artículo 30 del Código Penal vigente, el cual regula las causas eximentes de la responsabilidad criminal en el país. La reforma estipula la creación de una "Presunción Especial de Legítima Defensa en Protección de Morada y Propiedad Privada" para beneficiar a quien cause lesiones o el deceso de un intruso. Dicha condición aplicará cuando el agresor ingrese de forma ilegal, violenta, clandestina o con intimidación a inmuebles legítimamente poseídos o vehículos ocupados. ​A pesar de que el ordenamiento procesal penal ya contempla de forma general el estado de inocencia para todos los encausados, el proyecto pretende instituir un estatus de fuero especial aplicable en el acto de la defensa domiciliar.