BCH cooperará con el MP tras requerimientos a funcionarios por millonario desfalco

Tegucigalpa, Honduras.- El Banco Central de Honduras (BCH) reaccionó este jueves a los requerimientos fiscales presentados por el Ministerio Público contra funcionarios y exfuncionarios de la institución señalados por el presunto desfalco millonario, asegurando que colaborará plenamente con las autoridades para el esclarecimiento de los hechos.

A través de un comunicado oficial, el ente emisor expresó su respeto irrestricto a la independencia de los órganos encargados de la investigación y la administración de justicia, al tiempo que reiteró su disposición de proporcionar "toda la información y el apoyo necesarios dentro del marco legal vigente".

La institución destacó que durante más de siete décadas ha desempeñado un papel fundamental en la estabilidad monetaria, crediticia y cambiaria del país, consolidándose como una entidad técnica, sólida y confiable para el sistema financiero nacional e internacional.