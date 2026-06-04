BCH cooperará con el MP tras requerimientos a funcionarios por millonario desfalco

Tegucigalpa, Honduras.- El Banco Central de Honduras (BCH) reaccionó este jueves a los requerimientos fiscales presentados por el Ministerio Público contra funcionarios y exfuncionarios de la institución señalados por el presunto desfalco millonario, asegurando que colaborará plenamente con las autoridades para el esclarecimiento de los hechos.
A través de un comunicado oficial, el ente emisor expresó su respeto irrestricto a la independencia de los órganos encargados de la investigación y la administración de justicia, al tiempo que reiteró su disposición de proporcionar "toda la información y el apoyo necesarios dentro del marco legal vigente".
La institución destacó que durante más de siete décadas ha desempeñado un papel fundamental en la estabilidad monetaria, crediticia y cambiaria del país, consolidándose como una entidad técnica, sólida y confiable para el sistema financiero nacional e internacional.
Asimismo, el BCH manifestó su confianza en el Estado de Derecho y en el funcionamiento de las instituciones democráticas, subrayando la importancia de "garantizar principios como la presunción de inocencia, el debido proceso, la igualdad de las partes y la tutela judicial efectiva" durante el desarrollo de las investigaciones.
Comunicado
El banco señaló que espera que las diligencias en curso permitan esclarecer de manera objetiva los hechos señalados por el Ministerio Público y que las decisiones que correspondan sean adoptadas con independencia, transparencia y estricto apego a la ley.
Finalmente, la autoridad monetaria reiteró su compromiso de continuar desarrollando sus funciones con absoluta normalidad, pese al proceso judicial que involucra a actuales y antiguos empleados de la institución.