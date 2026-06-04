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BCH cooperará con el MP tras requerimientos a funcionarios por millonario desfalco

La institución reiteró su disposición de proporcionar "toda la información y el apoyo necesarios dentro del marco legal vigente" al Ministerio Público

  • Actualizado: 04 de junio de 2026 a las 15:43
BCH cooperará con el MP tras requerimientos a funcionarios por millonario desfalco

El BCH reitera que realiza sus funciones con absoluta normalidad, pese al proceso judicial que involucra a actuales y antiguos empleados de la institución.

 Foto: EL HERALDO.

Tegucigalpa, Honduras.- El Banco Central de Honduras (BCH) reaccionó este jueves a los requerimientos fiscales presentados por el Ministerio Público contra funcionarios y exfuncionarios de la institución señalados por el presunto desfalco millonario, asegurando que colaborará plenamente con las autoridades para el esclarecimiento de los hechos.

A través de un comunicado oficial, el ente emisor expresó su respeto irrestricto a la independencia de los órganos encargados de la investigación y la administración de justicia, al tiempo que reiteró su disposición de proporcionar "toda la información y el apoyo necesarios dentro del marco legal vigente".

La institución destacó que durante más de siete décadas ha desempeñado un papel fundamental en la estabilidad monetaria, crediticia y cambiaria del país, consolidándose como una entidad técnica, sólida y confiable para el sistema financiero nacional e internacional.

A audiencia de declaración de imputados funcionarios del BCH acusados por millonario desfalco

Asimismo, el BCH manifestó su confianza en el Estado de Derecho y en el funcionamiento de las instituciones democráticas, subrayando la importancia de "garantizar principios como la presunción de inocencia, el debido proceso, la igualdad de las partes y la tutela judicial efectiva" durante el desarrollo de las investigaciones.

Comunicado

BCH cooperará con el MP tras requerimientos a funcionarios por millonario desfalco

El banco señaló que espera que las diligencias en curso permitan esclarecer de manera objetiva los hechos señalados por el Ministerio Público y que las decisiones que correspondan sean adoptadas con independencia, transparencia y estricto apego a la ley.

¿Quiénes son los 11 funcionarios y exfuncionarios del BCH capturados por millonario desfalco?

Finalmente, la autoridad monetaria reiteró su compromiso de continuar desarrollando sus funciones con absoluta normalidad, pese al proceso judicial que involucra a actuales y antiguos empleados de la institución.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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