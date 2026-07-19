Jennifer López: Trayectoria de la artista que cambió Hollywood

Antes de convertirse en estrella del pop, Jennifer Lopez ya había demostrado su talento como actriz. El verdadero punto de inflexión llegó en 1997 con 'Selena', la película sobre la cantante Selena Quintanilla. Su interpretación fue aclamada y la convirtió en la primera actriz latina en cobrar un millón de dólares por un papel protagonista. Sin embargo, abrirse camino en Hollywood no fue sencillo. En una entrevista concedida a El País en 2025 recordó los prejuicios a los que tuvo que enfrentarse al comienzo de su carrera.