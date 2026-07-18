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"Te amo con mi vida, mi Mau": doloroso mensaje de Aylín Mujica tras la muerte de su hijo

Devastada por la muerte de su primogénito, la actriz Aylín Mujica dejó un doloroso mensaje en su cuenta de Instagram, junto a varias fotografías en las que aparece junto a él

  • Actualizado: 18 de julio de 2026 a las 19:27
Te amo con mi vida, mi Mau: doloroso mensaje de Aylín Mujica tras la muerte de su hijo
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La actriz y presentadora cubana Aylín Mujica se pronunció por primera vez tras la muerte de su hijo mayor, Mauro Menéndez, con un emotivo mensaje publicado en sus redes sociales, donde expresó el profundo dolor. Esto dijo en Instagram:

 Foto: Redes sociales
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El joven DJ y productor musical Mauro Menéndez, conocido artísticamente como MAAHEZ, murió a los 32 años durante un viaje a Barbados, mientras su madre se encontraba en Colombia participando en las grabaciones del programa Top Chef VIP.

 Foto: Instagram @maahez
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De acuerdo con la información, Mauro atravesaba un cuadro de neumonía antes de viajar a la isla caribeña para asistir a un juego de béisbol. La comunicadora señaló que Aylín Mujica le había recomendado no realizar el viaje y priorizar su recuperación, pero el DJ decidió mantener sus planes.

 Foto: Instagram @maahez
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Mauro presentó dificultades para respirar tras realizar actividad física en Barbados, por lo que fue trasladado de emergencia a un hospital, donde recibió atención médica. Lamentablemente murió.

 Foto: Instagram @maahez
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La presentadora cubana compartió un desgarrador mensaje tras la muerte de su hijo mayor, en una publicación acompañada por varias fotografías de ambos.

 Foto: Redes sociales
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"Hoy mi corazón está devastado por la partida de mi hijo Mauro. Un ser lleno de luz, de amor, de alegría y de una bondad inmensa, que dejó una huella imborrable en todos los que tuvimos el privilegio de conocerlo", escribió la actriz en su cuenta oficial de Instagram.

 Foto: Redes sociales
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Mujica aseguró que la ausencia de su hijo representa "un vacío imposible de describir" y confesó que aprender a vivir con ese dolor será "el desafío más grande" de su vida.

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"Vuela alto, mi amor, te vamos a extrañar mucho, pero confío en que Dios te tiene en un lugar maravilloso. Solo te pido que me envíes fuerza para poder soportar tanto dolor (...) Te amo con mi vida, mi Mau querido", expresó.

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"Mau" mantuvo un perfil discreto frente a la fama de sus padres, pero construyó una carrera como DJ y productor musical, presentándose en clubes y festivales de Miami, el Caribe y otras ciudades de Estados Unidos.

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Aunque hasta el momento no existe un comunicado oficial sobre la causa de su muerte, medios de comunicación indican que el joven habría sufrido un infarto tras complicaciones derivadas de la neumonía.

 Foto: Instagram @maahez
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