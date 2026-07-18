Ian Somerhalder revela la verdadera razón por la que abandonó Hollywood

Durante años, la salida de Ian Somerhalder de Hollywood fue atribuida a su deseo de llevar una vida más tranquila junto a su esposa, la actriz Nikki Reed. Pero hay verdades que recién salen a la luz.
El protagonista de The Vampire Diaries reveló que hubo un episodio profesional que marcó un antes y un después en su carrera y lo llevó a alejarse definitivamente de la actuación.
En una reciente entrevista para el pódcast Haley on the Go, el actor de 47 años confesó que la experiencia con la serie V Wars, estrenada por Netflix en 2019, fue el verdadero detonante de su decisión.
Según explicó, dedicó meses de trabajo al proyecto e incluso trasladó a su familia a Ontario, Canadá, durante casi un año para completar el rodaje.
Somerhalder aseguró que, al ver el resultado final de la producción, quedó profundamente decepcionado.
"Cuando vi la serie pensé: 'Dios mío, esto ni siquiera es apto para verse'. Les dije que quitaran mi nombre y les devolvía el dinero", recordó durante la conversación.
El actor explicó que, junto con su socio James Gibb, llegó a invertir más de seis millones de dólares de su propio patrimonio para financiar nuevas grabaciones y tratar de mejorar la calidad del proyecto. El esfuerzo fue tan intenso que terminó hospitalizado por agotamiento.
Pese a que V Wars logró posicionarse entre las producciones más vistas de Netflix en varios países tras su estreno, Somerhalder afirmó que la serie fue cancelada debido a cambios internos dentro de la compañía, una situación que terminó por desmotivarlo.
"Esa fue la última vez que actué. Decidí terminar con eso. No quería seguir entregando años de mi vida para que alguien más decidiera el destino del proyecto", expresó.
Desde entonces, el intérprete ha optado por un estilo de vida completamente distinto al de las grandes producciones de Hollywood.
Actualmente reside en una granja junto a Nikki Reed y sus hijos, donde dedica gran parte de su tiempo a proyectos empresariales enfocados en la agricultura regenerativa, el bienestar y su marca de bourbon Brother's Bond.
Aunque miles de seguidores continúan esperando verlo nuevamente en la pantalla, Somerhalder dejó claro que, por ahora, su prioridad está lejos de los sets de filmación y mucho más cerca de su familia y de los negocios que ha construido fuera de la industria del entretenimiento.