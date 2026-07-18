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Maribel Guardia dedica un mensaje a Aylín Mujica tras la muerte de su hijo

La actriz costarricense, que perdió a su hijo Julián Figueroa en 2023, dedicó unas palabras a la cubana en redes sociales

  • Actualizado: 18 de julio de 2026 a las 08:17
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La actriz costarricense, que perdió a su hijo Julián Figueroa en 2023, dedicó unas palabras a la cubana en redes sociales.

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Aylín Mujica recibe el respaldo de Maribel Guardia tras confirmarse la muerte de su hijo Mauro, ocurrida el 17 de julio.

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Según los primeros reportes, el joven padecía neumonía y un infarto habría sido la causa final del deceso.

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Hasta el momento la familia no ha emitido un comunicado oficial, pero distintas figuras públicas han expresado sus condolencias a la actriz cubana. Entre ellas destaca Maribel Guardia, quien atravesó una pérdida similar el 9 de abril de 2023 con la muerte de su hijo Julián Figueroa.

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En redes sociales, Maribel Guardia escribió textualmente "Hoy lloro contigo, querida @aylinmujic. Ninguna madre debería despedir a un hijo".

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La actriz añadió "Sé que el amor no termina cuando la vida cambia de forma, porque los hijos viven para siempre en nuestro corazón. Que Dios te abrace, te sostenga y te dé la fortaleza necesaria para atravesar este inmenso dolor. Estoy contigo".

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En el mismo mensaje, Guardia expresó "Y sé que todas las madres que hemos perdido un hijo te abrazamos y bendecimos en la distancia. Y ten por seguro que tu amado niño está en la luz, en la presencia del amor infinito de Dios".

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De acuerdo con la periodista Mandy Fridmann, Aylín Mujica recibió la noticia en Colombia, donde graba la nueva temporada de Top Chef VIP para Telemundo.

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Tras conocerse el fallecimiento, viajó a Barbados, lugar donde su hijo se encontraba por un partido de béisbol.

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