Maribel Guardia dedica un mensaje a Aylín Mujica tras la muerte de su hijo

La actriz costarricense, que perdió a su hijo Julián Figueroa en 2023, dedicó unas palabras a la cubana en redes sociales.
Aylín Mujica recibe el respaldo de Maribel Guardia tras confirmarse la muerte de su hijo Mauro, ocurrida el 17 de julio.
Según los primeros reportes, el joven padecía neumonía y un infarto habría sido la causa final del deceso.
Hasta el momento la familia no ha emitido un comunicado oficial, pero distintas figuras públicas han expresado sus condolencias a la actriz cubana. Entre ellas destaca Maribel Guardia, quien atravesó una pérdida similar el 9 de abril de 2023 con la muerte de su hijo Julián Figueroa.
En redes sociales, Maribel Guardia escribió textualmente "Hoy lloro contigo, querida @aylinmujic. Ninguna madre debería despedir a un hijo".
La actriz añadió "Sé que el amor no termina cuando la vida cambia de forma, porque los hijos viven para siempre en nuestro corazón. Que Dios te abrace, te sostenga y te dé la fortaleza necesaria para atravesar este inmenso dolor. Estoy contigo".
En el mismo mensaje, Guardia expresó "Y sé que todas las madres que hemos perdido un hijo te abrazamos y bendecimos en la distancia. Y ten por seguro que tu amado niño está en la luz, en la presencia del amor infinito de Dios".
De acuerdo con la periodista Mandy Fridmann, Aylín Mujica recibió la noticia en Colombia, donde graba la nueva temporada de Top Chef VIP para Telemundo.
Tras conocerse el fallecimiento, viajó a Barbados, lugar donde su hijo se encontraba por un partido de béisbol.