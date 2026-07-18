¿Quién era Mauro Menéndez, el DJ MAAHEZ e hijo de Aylín Mujica?

El hijo mayor de la actriz cubana desarrolló una carrera en la música electrónica y colaboró con artistas como DVBBS y GTA.
Falleció a los 31 años tras un cuadro de neumonía.
Mauro Menéndez, hijo mayor de la actriz cubana Aylín Mujica, se dedicó a la música electrónica y construyó una carrera bajo el nombre artístico MAAHEZ.
Nació cuando su madre tenía 19 años, fruto de su matrimonio con el artista cubano Osamu Menéndez, unión que duró alrededor de tres años.
Mauro se inició como DJ y productor musical y con el tiempo adoptó el nombre MAAHEZ para desarrollar su trayectoria dentro de géneros como el house, el tech house, el latin house y el moombahton.
A lo largo de su carrera colaboró con artistas como DVBBS, Good Times Ahead (GTA), Jenn Morel y San Pacho.
Entre sus temas más reconocidos se encuentran "Tequila", junto a San Pacho, además de "Isla de Mujeres", "Dirty Flow", "Matadora" y "Safari".
De acuerdo con la periodista Mandy Fridmann, el músico falleció luego de que se le complicara una neumonía que padecía, cuadro con el que habría viajado a Barbados.
Esta información no ha sido confirmada de manera oficial.
Aylín Mujica se encontraba en Colombia, donde graba la nueva temporada de Top Chef VIP para Telemundo, cuando se enteró de la muerte de su hijo.