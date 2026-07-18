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¿Quién era Mauro Menéndez, el DJ MAAHEZ e hijo de Aylín Mujica?

Mauro Menéndez, hijo de Aylín Mujica, desarrolló una carrera como DJ bajo el nombre MAAHEZ. Colaboró con artistas como DVBBS y GTA

  • Actualizado: 18 de julio de 2026 a las 07:51
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El hijo mayor de la actriz cubana desarrolló una carrera en la música electrónica y colaboró con artistas como DVBBS y GTA.

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Falleció a los 31 años tras un cuadro de neumonía.

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Mauro Menéndez, hijo mayor de la actriz cubana Aylín Mujica, se dedicó a la música electrónica y construyó una carrera bajo el nombre artístico MAAHEZ.

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Nació cuando su madre tenía 19 años, fruto de su matrimonio con el artista cubano Osamu Menéndez, unión que duró alrededor de tres años.

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Mauro se inició como DJ y productor musical y con el tiempo adoptó el nombre MAAHEZ para desarrollar su trayectoria dentro de géneros como el house, el tech house, el latin house y el moombahton.

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A lo largo de su carrera colaboró con artistas como DVBBS, Good Times Ahead (GTA), Jenn Morel y San Pacho.

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Entre sus temas más reconocidos se encuentran "Tequila", junto a San Pacho, además de "Isla de Mujeres", "Dirty Flow", "Matadora" y "Safari".

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De acuerdo con la periodista Mandy Fridmann, el músico falleció luego de que se le complicara una neumonía que padecía, cuadro con el que habría viajado a Barbados.

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Esta información no ha sido confirmada de manera oficial.

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Aylín Mujica se encontraba en Colombia, donde graba la nueva temporada de Top Chef VIP para Telemundo, cuando se enteró de la muerte de su hijo.

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