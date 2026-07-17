Millie Bobby Brown habla sobre cómo fue la experiencia de adoptar a su hija

La actriz Millie Bobby Brown compartió por primera vez detalles sobre la llegada de su bebé a su familia, y cómo la decisión fue producto de un deseo compartido con su esposo Jake Bongiovi.
La actriz compartió un poco de su vida privada en el pódcast On Purpose, de Jay Shetty, después de mantener este aspecto en la más estricta privacidad.
Brown aseguró que convertirse en madre mediante la adopción era un deseo que tenía desde hace años. "Siempre había deseado ser madre... Para mí la adopción ha sido la primera vía".
La protagonista de Stranger Things contó que estudió Trabajo Social durante dos años, experiencia que le permitió comprender mejor el proceso de adopción y el papel de quienes acompañan a las familias.
La actriz reveló que su esposo apoyó la idea desde el principio. "Estábamos en sintonía, no hacía falta dar explicaciones. Fue maravilloso saber que queríamos formar una familia basada en el amor, pero a través de la adopción".
Millie describió como "una sensación totalmente surrealista" el momento en que recibió, junto a su esposo, la llamada que confirmaba que habían sido elegidos como padres de una bebé.
Al conocer la noticia, la pareja sintió que todo había encajado: "En ese momento nos dimos cuenta de que habíamos dado con la persona adecuada... 'Esta es la niña perfecta para nosotros'".
Aunque gran parte de su vida ha transcurrido frente a los reflectores, Brown explicó que no grabó el momento de la llamada. "Toda mi vida está grabada. Pero en esta ocasión no ha hecho falta", expresó.
La actriz recordó el consejo de otra madre adoptiva que conoció durante el proceso: "Hay dos formas de tener un hijo: una a través del vientre y otra a través del corazón". Esa frase la marcó profundamente y la hizo concluir: "Mi niña nació a través de mi corazón".
Bobby Brown dejó claro que no revelará el nombre de la bebé ni otros detalles de su vida porque considera que es su responsabilidad proteger su privacidad mientras sea pequeña.