Matt Damon revela el extremo sacrificio físico que hizo para "La Odisea"

Matt Damon confirmó que perdió cerca de 15 kilos para interpretar a Odiseo en "La Odisea", la nueva película de Christopher Nolan, y reveló en una entrevista con la revista People que existe una transformación física a la que no piensa someterse otra vez, pese a haberla realizado en el pasado para otros papeles.
El actor, de 1,78 metros de estatura, bajó hasta las 167 libras (unos 75.7 kilos), el mismo peso que tenía en la secundaria, para encarnar al rey de Ítaca en la adaptación del poema homérico.
Damon pasó de un peso cercano a las 200 libras (90.7 kilos) a las 167 libras (75.7 kilos), una diferencia de alrededor de 33 libras, poco más de 15 kilos.
El actor fue claro sobre el método que utilizó. "No lo cambié de una manera poco saludable", dijo Damon a People en la entrevista de portada publicada esta semana.
Explicó que dejó el gluten y que la preparación tuvo que ver, sobre todo, con ponerse en muy buena forma física a través de un cambio profundo de dieta y de estilo de vida.
Sin embargo, el actor dejó en claro que hay un extremo que no volverá a probar. "Creo que si hubiera hecho lo contrario y hubiera subido de peso, eso habría sido peligroso, y ya no es algo que vaya a hacer. Estuve feliz de hacerlo antes en mi vida", afirmó.
Damon reconoció que ganar peso para un papel es algo que ya hizo en producciones anteriores, como The Informant! de 2009, pero que considera más riesgoso para su salud que bajar de peso.
Semanas atrás, durante una charla en el podcast New Heights de los hermanos Jason y Travis Kelce, el actor ya había adelantado detalles de este proceso. Ahí contó que Nolan tenía una idea muy concreta sobre la apariencia que buscaba para Odiseo.
"Dijo que me quería delgado pero fuerte. Es algo raro", relató Damon entre risas. También explicó que, por indicación médica relacionada con otro tratamiento, dejó de comer gluten, y que pasó de moverse entre 185 y 200 libras a filmar toda la película con 167 libras, un peso que no tenía desde sus años de secundaria.
Esta no es la primera vez que Damon somete su cuerpo a cambios drásticos por exigencias de un guion. En 1996, para el drama bélico Courage Under Fire, el actor perdió entre 40 y 50 libras (entre 18 y 22 kilos) en apenas 100 días para interpretar a un veterano de la Guerra del Golfo consumido por la adicción.
Con los años, el propio Damon reconoció que aquel proceso fue peligroso y que un médico le advirtió que pudo haberle reducido el corazón de forma permanente. "Fui demasiado lejos. Me enfermé, y no volvería a hacerlo porque fue simplemente demasiado", confesó el actor sobre aquella experiencia, según recogió el medio británico Express.
El propio Damon describió a "La Odisea" como el proyecto más exigente de su carrera, filmado en cinco países distintos. Pese al desgaste físico y emocional del rodaje, aseguró que un comentario poco frecuente de elogio de parte de su hija sobre su actuación hizo que todo el esfuerzo valiera la pena.