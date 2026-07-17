Lorde critica a Spotify por nueva función en etapa beta

La cantante Lorde criticó la nueva función "Acerca de la canción" de Spotify, que utiliza inteligencia artificial para generar explicaciones sobre el significado de los temas musicales.
La artista reaccionó después de que la plataforma mostrara una interpretación generada por IA sobre su canción Current Affairs, la cual consideró incorrecta.
Lorde expresó su descontento en redes sociales: "Hola Spotify. Me voy a arriesgar y decir que no queremos esto. Esto no solo es inexacto (...), sino que reducir una canción a un significado generado directamente por IA limita la libre interpretación, en mi opinión".
Para la cantante, una de las mayores riquezas de la música es que cada oyente encuentre su propio significado, por lo que rechaza que una IA presente una explicación como definitiva.
Además de criticar la herramienta, solicitó a Spotify permitir que los músicos decidan si desean participar en esta función: "Al menos, por favor, den a los artistas la opción de no participar".
La plataforma aseguró que la función aún está en desarrollo y explicó: "La sección ´Acerca de la canción´ es una función en fase beta que presenta información citada de fuentes externas. Seguimos mejorándola basándonos en los comentarios de los artistas y los fans".
La cantante ya había manifestado su preocupación por el impacto de la inteligencia artificial en la creación artística y en la manera en que las personas experimentan la música.
Durante su actuación en el festival Mad Cool, en Madrid, pidió al público que no utilizara dispositivos de grabación con IA y exclamó: "Que conste, para que quede claro, ¡que se jodan las gafas! No te pongas gafas. No son sexis".
En ese mismo concierto, Lorde reflexionó sobre el avance de estas tecnologías y afirmó: "Cada vez es más difícil en nuestro mundo distinguir la realidad".
El uso de la IA en expresiones artísticas como la música y el cine ha sido ampliamente cuestionada por los actores del sector, que han denunciado que ante la falta de límites y regulaciones hay un uso poco ético que irrespeta el trabajo de las personas.